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Ночью в Киеве работала ПВО

ппо

Вторую ночь подряд российские захватчики атаковали Киевщину, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении.

Кроме того, в течение ночи российские дроны были зафиксированы в Черниговской (западный курс), Кировоградской (курс на Черкасщину) областях, на границе Днепропетровской и Полтавской областей (северный курс).

Также читайте: В КГВА уточнили, что над Киевом и на подступах уничтожено более 40 дронов: без жертв и разрушений

Автор: 

Киев (25472) Киевская область (4114) ПВО (2705) Воздушные атаки на Киев (679)


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