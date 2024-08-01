Ночью в Киеве работала ПВО
Вторую ночь подряд российские захватчики атаковали Киевщину, работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении.
Кроме того, в течение ночи российские дроны были зафиксированы в Черниговской (западный курс), Кировоградской (курс на Черкасщину) областях, на границе Днепропетровской и Полтавской областей (северный курс).
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