ПВО сбила 24 "шахеда" из 29, - Воздушные силы

В ночь на 3 августа российские захватчики атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 29 ударными БпЛА типа "Shahed"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

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