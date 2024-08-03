ПВО сбила 24 "шахеда" из 29, - Воздушные силы
В ночь на 3 августа российские захватчики атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 29 ударными БпЛА типа "Shahed"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
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Украіна переможе рашистів, всупереч, усіх отих саммітів, з ухилянтом єрмаковським!
Слава Україні!!