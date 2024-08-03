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ПВО сбила 24 "шахеда" из 29, - Воздушные силы

В ночь на 3 августа российские захватчики атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 29 ударными БпЛА типа "Shahed"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

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Робота ППО 3 серпня

Автор: 

беспилотник (3529) ПВО (2705) Воздушные силы (2245) Олещук (107)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Украіна переможе рашистів, всупереч, усіх отих саммітів, з ухилянтом єрмаковським!
Слава Україні!!
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03.08.2024 08:40 Ответить
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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03.08.2024 13:51 Ответить
Слава Українським ППО.
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03.08.2024 08:52 Ответить
 
 