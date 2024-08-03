Індекс Біг Маку: Долар в Україні має бути вдвічі дешевшим

Українська гривня посідає восьму позицію з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим Індексом "Біг Маку".

Про це свідчать дані рейтингу The Economist за липень 2024 року, передає liga.net.

За даними видання, вартість "Біг Маку" в Україні становить 118 гривень, тоді як у США він коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$1. За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$1.

Станом на липень найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Із січня 2024 року цей список залишився незмінним.

Водночас переоціненими валютами є швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) та британський фунт (на 3,6%).

Індекс "Біг Мака" був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ) та використовується як жартівливий показник вартості валюти. В основі дослідження лежить вартість бургера "Біг Мак" у мережі фастфудів McDonalds. Крім індексу "Біг Маку", у світі також існують "індекс латте" та "індекс українського борщу".

Як повідомлялося, курс гривні продовжує знижуватися після майже двох тижнів зміцнення.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 5 серпня, на рівні 41,2250 грн/$, порівняно із 41,1390 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.