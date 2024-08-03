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6 335 28

Індекс Біг Маку: Долар в Україні має бути вдвічі дешевшим

Біг мак

Українська гривня посідає восьму позицію з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим Індексом "Біг Маку".

Про це свідчать дані рейтингу The Economist за липень 2024 року, передає liga.net.

За даними видання, вартість "Біг Маку" в Україні становить 118 гривень, тоді як у США він коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$1. За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$1.

Станом на липень найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Із січня 2024 року цей список залишився незмінним.

Водночас переоціненими валютами є швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) та британський фунт (на 3,6%).

Індекс "Біг Мака" був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ) та використовується як жартівливий показник вартості валюти. В основі дослідження лежить вартість бургера "Біг Мак" у мережі фастфудів McDonalds. Крім індексу "Біг Маку", у світі також існують "індекс латте" та "індекс українського борщу".

Як повідомлялося, курс гривні продовжує знижуватися після майже двох тижнів зміцнення.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 5 серпня, на рівні 41,2250 грн/$, порівняно із 41,1390 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

гривня (1538) гроші (538)


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Топ коментарі
+7
А може просто зарплати у США набагато більші у доларовому еквіваленті , тому і ціни вищі , а в нас не будуть купувати за 200 грн біг мак , та й зарплати робітникам макдональдс платять нижчі ніж в США , а тому і ціни нижчі?
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03.08.2024 15:57
+4
Опять эту заезженную пластинку завели..Доставайте "чучело Юльки золотой ручки" она вам расскажет,сколько должен стоить вечнозеленый
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03.08.2024 17:07
+4
вообще-то цена бигмака в Киеве около 190 гривен.
а после выборочного дефолта скоро будет и все 400)
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04.08.2024 12:40
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то ми й бідні - бо чужак купить за свої доллари вдвічі більше в Україні чим дома.на подсосі в гривні той доллар.
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03.08.2024 14:18 Відповісти
проблема гривні в тому, що нацбанк її постійно девальвує на бажання експортерів, щоб українська продукція мала конкурентні спроможності...
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05.08.2024 08:09 Відповісти
На мою, думку , це повна херня , це Big Mac, переоцінен , на приклад в нас його як правило ніхто не їсть , є більш смачна та корисна їжа , . На приклад шаурма , фалафель, 40 ₪ і в тебе повний обід , та і м'ясо, свіже не замо заморожене , овочі свіжі . Коротше в нас Макдональдсом ніхто не користуєтся , за виключенням.
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03.08.2024 15:48 Відповісти
А може просто зарплати у США набагато більші у доларовому еквіваленті , тому і ціни вищі , а в нас не будуть купувати за 200 грн біг мак , та й зарплати робітникам макдональдс платять нижчі ніж в США , а тому і ціни нижчі?
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03.08.2024 15:57 Відповісти
рейтинг складається на на таких примітивних концепціях як ви тут видали, а на вартості виробництва інгредієтів тощо!
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05.08.2024 08:07 Відповісти
Я вида просто пару відмінностей , а якщо лізти в економіку , то там купа параметрів і не тільки вартість інгредіентів .
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05.08.2024 09:10 Відповісти
Вава, .баш їх бл.ть!
Що терористи Порошенка з'їли, єрмакОПа веде нас до заздрощів усього прибігмакового світу...

Для зебілів- це співвідношення існувало завжди і тут ні до чого ваш потішний балди білдер на руцях єлдака.
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03.08.2024 16:29 Відповісти
ні%уя -- індекс борщу (на фондових біржах) низький як ніколи, то про нього вже навіть воліють не згадувати...
просто в індексах бургерів м'яса нема, одна соя, а в індексах борщу якось не без м'яса...
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03.08.2024 17:08 Відповісти
ставлю і продовжуватиму це робити, коли святий бігмак, що є еталоном вартості валюти, соєвим не називатимете...
А про борщовий набір від моісейсукчі Г+Гнутої , тему не розкрито.
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03.08.2024 17:40 Відповісти
ну я щось хоч і знаю подібного заїсти, але в мене святе переконання, що котлетка явно не "по-київськи", сорі
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03.08.2024 17:49 Відповісти
каклета по київськи- це добре віддубасений мікола попакакуКім?
(зверху я виправив це прикре непорозуміння, що не відноситься до такого саркастичного та прогресивного форумчанина як Ви... )
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03.08.2024 17:58 Відповісти
я не проти! але це вже не класичний рецепт
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03.08.2024 18:02 Відповісти
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04.08.2024 18:22 Відповісти
В сраку той індекс якщо він не відповідає реальності.
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03.08.2024 16:59 Відповісти
реальність полягає в тому, що для виробництва бігмака в Україні потріно вдвічі меньше витрат!
і як би нацбанк проводив адекватну фінполітику, враховуючи бажання громадян мати заощадження, нацбанк не девальвував би гривню постійно в дупу
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05.08.2024 08:11 Відповісти
Опять эту заезженную пластинку завели..Доставайте "чучело Юльки золотой ручки" она вам расскажет,сколько должен стоить вечнозеленый
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03.08.2024 17:07 Відповісти
де ви знайшли бургер за 2.5 бакса? ось дві години тому купував бургер за 225 грн. це 5 баксів і є.
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03.08.2024 19:38 Відповісти
Почему нет индекса вареников, пирожков и проч.?
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04.08.2024 09:38 Відповісти
Я колись літрову банку абрикос продавав по 3, 4 цента. Ще й ніс ведра 2 км до потягу, 18 км до міста. Якщо не купувати квітка й не платити місцеве на ринку то можна було щось заробити.
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04.08.2024 09:53 Відповісти
вообще-то цена бигмака в Киеве около 190 гривен.
а после выборочного дефолта скоро будет и все 400)
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04.08.2024 12:40 Відповісти
Може 5.69 доларів коштує сьгодняшній, а 118 гривень -вчорашній?
Тоді можливо вигідніше купувати вчорашні долари ?
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04.08.2024 13:50 Відповісти
Має бути. Но будет в три раза дороже. Потому что это доллар. Мировая валюта, настоящие деньги, которые надежнее золота.
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04.08.2024 16:14 Відповісти
Трамп ось , на зустрічі кріптоманів , заявив про підтримку Біткойна . Так кацапи від заздрості заявили " він хоче розігнати курс Бітка до небес ( ~мільйон ) щоб потім відплатити біткойнами борги за більш ніж 30 трильйонів по амерським трежакам (облігаціям) " От це , чи не справжня маячня ...!
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04.08.2024 16:45 Відповісти
Дежавю. Останній раз я чув цю хєрню від ВОНОЙ. І після цього бакс скаконув з 5 до 8, а потім до 10.
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04.08.2024 21:38 Відповісти
То яка ***** такий курс увела, і на цьому наживається?
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04.08.2024 22:17 Відповісти
а про індекс бананів забули ?
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04.08.2024 22:31 Відповісти

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