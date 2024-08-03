В Україні дешевшають помідори

Цього тижня в Україні зміцнилися тенденції зниження цін на тепличні помідори. Ціни на якісні помідори просіли до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики EastFruit

Зазначається, що в багатьох областях погода стабілізувалася, що дало змогу відновити збиральну кампанію зі збирання ґрунтового томата. Наразі прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, за оцінками фермерів, залишається на низькому рівні.

І виробники, і оптові компанії пояснюють проблеми з реалізацією низькою якістю томату. Рослини сильно страждають від спеки та посухи, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з’являються тріщини, що знижує товарний вигляд продукції.

Водночас, попри поступове зниження цін на тепличні томати, дана продукція сьогодні пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.

Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчає капуста, ціни вже перевищили минулорічні