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Новини
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Гривня продовжує зміцнюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

гривня,купюры

Курс гривні опустився нижче позначки 41 грн/$ щодо долара США продовжує зміцнюватися щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 8 серпня, на рівні 40,9847 грн/$, порівняно із 41,0381 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 3 копійки – до 4,7676 грн за євро. 18 липня він опускався до історичного мінімуму – 45,3457 грн за євро.

Після падіння курсу до нових істричних мінімумів у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9265) обмін валюти (695)


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Топ коментарі
+5
на фоні здорожчення продуктів, комуналки, електрики, зняття мораторіїв на підвищення цін?

Нас зелені за довбнів мають..
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07.08.2024 17:01
+4
💪
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07.08.2024 17:05
+3
Спочатку обвалять на три гривні, потім хизуються, що у кріпився на три копійки
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07.08.2024 17:32
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на фоні здорожчення продуктів, комуналки, електрики, зняття мораторіїв на підвищення цін?

Нас зелені за довбнів мають..
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07.08.2024 17:01 Відповісти
💪
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07.08.2024 17:05 Відповісти
Спочатку обвалять на три гривні, потім хизуються, що у кріпився на три копійки
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07.08.2024 17:32 Відповісти
Якби 20, 30.. А то 40... До сраки таке зміцнення ! І чи то надовго. Може досить цієї дебілоїдної бравади ???
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07.08.2024 17:41 Відповісти
З 26 до 40 це багато. А з 8 до 26 це мало.
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07.08.2024 17:58 Відповісти
...а казали , що при зебленському буде війна, розруха, доллар по 40
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07.08.2024 18:15 Відповісти
Нуі що?
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07.08.2024 18:34 Відповісти
То що класики не знаєш... не казачок ли?

https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA
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07.08.2024 18:45 Відповісти
Так воно і є
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08.08.2024 11:35 Відповісти
Путем тупейшего сжигания вагонами кредитной валюты, которую надо будет отдавать, дебилы мля
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07.08.2024 17:55 Відповісти
Раптом згадалося дурнувате гасло вови на стадіоні: "Де долар по 8 ?"
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07.08.2024 23:04 Відповісти
Ура!!!

Більше світових економічних криз хороших та різних.

Зрозуміло, що це потужний прорив НБУ, а не понеділкова криза на фондових біржах Заходу.
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08.08.2024 00:04 Відповісти
Бляха... ви хоч читайте іноді що пишете! Не бульварна наче преса! "Бізнес"
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08.08.2024 00:12 Відповісти

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