Гривня продовжує зміцнюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні опустився нижче позначки 41 грн/$ щодо долара США продовжує зміцнюватися щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 8 серпня, на рівні 40,9847 грн/$, порівняно із 41,0381 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 3 копійки – до 4,7676 грн за євро. 18 липня він опускався до історичного мінімуму – 45,3457 грн за євро.
Після падіння курсу до нових істричних мінімумів у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Нас зелені за довбнів мають..
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA
Більше світових економічних криз хороших та різних.
Зрозуміло, що це потужний прорив НБУ, а не понеділкова криза на фондових біржах Заходу.