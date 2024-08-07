Франція збільшила імпорт скрапленого газу з Росії вдвічі, частину перепродують до Бельгії, – АР

Обсяги постачання російського скрапленого природного газу до Франції у першому півріччі 2024 року зросли більш ніж удвічі.

Про це свідчать підрахунки американського Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), а також провідних галузевих агентств Kpler та ICIS, пише Associated Press.

Це відбувається у той час, коли Європа намагається поступово відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв, які допомагають фінансувати вторгнення Кремля в Україну, зазначає агентство.

За даними IEEFA, у першій половині поточного року до Франції імпортували майже 4,4 мільярда кубометрів російського скрапленого газу (СПГ, LNG), порівняно з понад 2 млрд кубометрів за аналогічний період рік тому. Постачання російського газу до наступних найбільших імпортерів у ЄС – Іспанії та Бельгії – за той самий період продемонстрували зростання на 1% і падіння на 16% відповідно. Загалом країни ЄС збільшили імпорт російського СПГ за вказаний період на 7%.

Найбільший імпортер російського газу до Франції – французький енергетичний гігант TotalEnergies пояснив, що мав виконувати контракти, підписані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Французькій компанії належить 20% у найбільшому російському СПГ-проекті – "Ямал СПГ". За контрактом, підписаним у 2018 році, TotalEnergies зобов’язується купувати там 4 мільйони тонн газу щорічно.

У TotalEnergies додали, що компанія продовжуватиме виконувати свої зобов’язання за укладеними контрактами, "поки європейські уряди будуть вважати російський газ необхідним для безпеки постачання ЄС" і припинить імпорт газу з РФ лише в разі запровадження нових санкцій.

Міністерство фінансів і економіки Франції зазначає, що напади хуситів на кораблі, які рухалися через Суецький канал, призвели до зменшення обсягів імпорту СПГ із Близького Сходу, тоді як постачанням з Росії нічого не загрожувало. У міністерстві додали, що Франція є однією з головних точок входу в Європу для СПГ. Франція та Іспанія мають найбільше LNG-терміналів у Європі – по сім.

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Втім, разом із збільшенням імпорту російського газу Франція зменшила закупівлі у інших постачальників, які не постраждали від проблем у Суецькому каналі, включаючи США Анголу, Камерун, Єгипет і Нігерію.

При цьому додатковий газ не використовується у самій Франції, де споживання цього виду палива впало на 9% у першій половині цього року. Водночас експорт газу з Франції трубопроводом до Бельгії зріс майже на 10%, свідчать дані Kpler. Неможливо сказати, скільки у загальному експорті припадало саме на російський СПГ.

"Це говорить про те, що люди заробляють на цій торгівлі", – констатує Джейсон Фір, глобальний керівник відділу бізнес-аналітики в енергетичних консультантах Poten and Partners.

Європейські санкції проти російського СПГ

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають певны заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС заборонив послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн. Але імпортувати російський СПГ до ЄС забороняється лише через термінали, які не підключені до газової мережі ЄС. Через це імпорт російського газу припинила Фінляндія. Для всіх інших LNG-терміналів обмежень на імпорт скрапленого газу з РФ немає.