Україна втратить до 15% врожаю пізніх культур через посуху, – Мінагрополітики

Втрати пізніх сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Є два основних типи культур – ранні та пізні. Якщо ми говоримо про збір урожаю пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, жита, вівса, проса, – це рання група. На неї аномальна спека мала вплив, але не критичний. Найгірший вплив зафіксовано в південно-східних областях, але загалом ми фактично за цими культурами вийшли на попередньо прогнозований показник (валового збору, – ред.) – нижчий на 2-3%", – розказав Висоцький.

Він нагадав, що до групи сільгоспкультур із пізніми термінами дозрівання належать соняшник, кукурудза та цукрові буряки. Їх збирають переважно восени.

"Тут, найімовірніше, буде більш негативний вплив аномальних температур. Точно можна буде зафіксувати вже за фактом збору врожаю, але на сьогодні видається, що може бути зменшений врожай за цими культурами до 10-15%. Є регіони, де зменшення не буде, де була достатня кількість опадів, що дозволяло проходити цю аномальну спеку легше. Але є регіони, де критичний вплив", – зазначив Висоцький.

Він додав, що точні цифри втрати врожаю сільгоспкультур через аномальну спеку 2024 року будуть відомі у вересні-жовтні, коли буде зібрано основну масу врожаю.

Наприкінці липня "Українська зернова асоціація" знову погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних.

Раніше Мінагрополітики прогнозувало, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.