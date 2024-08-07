Арештована газова компанія Коломойського відновлює видобуток газу після восьмимісячної перерви

Арештована за рішенням суду та передана в управління державній "Укрнафті" газовидобувна компанія "ВК "Укрнафтобуріння" починає відновлення своєї роботи.

Про це голова "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що Державна служба геології та надр оприлюднила наказ про втрату чинності свого попереднього наказу, яким було анульовано спецдозвіл компанії.

"Тепер колектив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" розпочинає роботу над тим, щоб максимально безпечно та ефективно ввести в дію усе обладнання та запустити видобуток природного газу", – написав Корецький.

Як повідомлялося, напередодні Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі. У зв'язку з цим, голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов висловив сподівання, що відновлення роботи компанії дозволить збільшити видобуток газу перед початком складного опалювального сезону.

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Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін вирішив передати арештовані активи в управління "Укрнафті".

Однак рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення. Однак "Укрнафтобуріння" подало новий позов про перегляд рішення цих судів за нововиявленими обставинами.

За оцінками менеджменту "Укрнафтобуріння", анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, внаслідок цього держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.