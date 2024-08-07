Держава отримала з арештованих рахунків експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва 366 мільйонів

Фонд державного майна перерахував у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії ще 79,5 млн грн з арештованих рахунків експрезидента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

"Це кошти, які були розміщені на рахунках АТ "ПУМБ" і є частиною активів В'ячеслава Богуслаєва. За рішенням суду, вони – в управлінні Фонду держмайна", – зазначив Коваль.

Він додав, що робота з націоналізованими активами Богуслаєва та його бізнес-партнера Петра Кононенка триває, включно з інвентаризацією майна, його перереєстрацією та аналізом наявних арештів.

Загалом із рахунків Богуслаєва ФДМУ передав до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже понад 366 млн у гривневому еквіваленті.

Наприкінці липня повідомлялося, що за рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва та його бізнес-партнера Петра Кононенка стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.