Коломойський спробує повернути "Укрнафтобуріння" після повернення компанії ліцензії на видобуток газу

У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядатиме заяву власників компаній, яким належить право на видобуток газу Сахалінського родовища, про скасування арешту майна та його передачу Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агентство готове до цього засідання, повідомляється на сайті АРМА.

"АРМА забезпечить всі необхідні заходи та співпрацю з правоохоронними органами задля забезпечення надходжень до держбюджету за рахунок управління арештованими активами", – зазначається у повідомленні.

За даними на сайті суду, відповідну справу №991/6568/24 8 серпня о 8:30 розглядатиме суддя Лариса Задорожна.

У позовній заяві власники активів просять суд скасувати рішення про арешт майна, ухвалене у квітні 2023 року.

Як повідомлялося, напередодні Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі.

На виконання рішення суду Державна служба геології та надр оприлюднила наказ про втрату чинності свого попереднього наказу, яким було анульовано спецдозвіл компанії на видобуток газу. Відтак, "Укрнафтобуріння" починає відновалювати роботу.

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Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін вирішив передати арештовані активи в управління "Укрнафті".

Однак рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення. Однак "Укрнафтобуріння" подало новий позов про перегляд рішення цих судів за нововиявленими обставинами.

За оцінками менеджменту "Укрнафтобуріння", анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, внаслідок цього держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.