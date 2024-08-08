Через обстріли на Донеччині без світла залишилися шахти. Під землею було майже 120 людей
У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. Під землею загалом перебувало 118 шахтарів.
Як повідомили у Міністерстві енергетики, наразі живлення відновлено.
Крім того, внаслідок ворожого обстрілу на території однієї з шахт Донецької області виникла пожежа. Продукти горіння у шахту не потрапили, персонал не постраждав. Пожежу вже ліквідовали.
Також на півдні країни минулої доби короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Наразі живлення відновлено.
У центральному регіоні частково знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця. Живлення для всіх споживачів відновлено.
Водночас також знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі Рівненщини та Житомирщини. На ранок електропостачання відновили.
Як повідомлялося, завдяки менш спекотній погоді та виходу з ремонтів частини енергоблоків станом на 8 серпня відключення електроенергії на території України не застосовуються десятий день підряд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль