Через обстріли на Донеччині без світла залишилися шахти. Під землею було майже 120 людей

У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. Під землею загалом перебувало 118 шахтарів.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, наразі живлення відновлено.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу на території однієї з шахт Донецької області виникла пожежа. Продукти горіння у шахту не потрапили, персонал не постраждав. Пожежу вже ліквідовали.

Також на півдні країни минулої доби короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Наразі живлення відновлено.

У центральному регіоні частково знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця. Живлення для всіх споживачів відновлено.

Водночас також знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі Рівненщини та Житомирщини. На ранок електропостачання відновили.

Як повідомлялося, завдяки менш спекотній погоді та виходу з ремонтів частини енергоблоків станом на 8 серпня відключення електроенергії на території України не застосовуються десятий день підряд.