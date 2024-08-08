Мінфін презентував послам G7 план реформування митниці

Міністр фінансів Сергій Марченко презентував послам та представникам місій країн-членів "Великої сімки" (G7) в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що обговорення стосувались кроків українського уряду у розвитку та реформуванні Державної митної служби, а також концепції прозорого відбору керівництва митниці.

Як наголосив Марченко, реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС.

"Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції...Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки", – зазначив він.

Наразі Мінфін працює над імплементацію митного законодавства ЄС і розробкою нового Митного кодексу, а також над впровадженням IT й інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу.

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Зазначається, що посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні відзначили прозорість уряду в напрацьованому плані заходів та процесі імплементації реформ, а також висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.

Реформування митниці передбачено Планом України в межах інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках програми МВФ Extended Fund Facility.