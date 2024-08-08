Росія заблокувала продаж активів бельгійського пивоварного гіганта AB InBev

Російська влада відмовилася надати дозвіл на продаж частки бельгійської пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev (AB InBev) у російському спільному підприємстві з турецькою Anadolu Efes.

Про це йдеться у пресрелізі турецької компанії, яка планувала викупити частку свого партнера у російському бізнесі.

"Згідно з повідомленням, надісланим нашій Компанії російськими регуляторними органами 7 серпня, поточна структура угоди не затверджена. Anadolu Efes і AB InBev проаналізують рішення влади", – йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що наразі російське спільне підприємство продовжує свою звичайну діяльність під управлінням Anadolu Efes.

AB InBev Efes управляє 11 заводами в РФ. На ньому варять пиво під брендами "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel та ін.

Читайте також: Carlsberg оцінив збитки від крадіжки російського бізнесу Путіним у $7 мільярдів

Як повідомлялося, ще у квітні 2022 року бельгійська AB InBev оголосила про продаж своєї частки в російському спільному підприємстві з турецькою Anadolu Efes. Частиною угоди також мало стати призупинення дії ліцензії на виробництво та продаж в Росії пива під брендом Bud.

Водночас AB InBev надавала допомогу Україні, а також продавала пиво під українським брендом "Чернігівське" у багатьох країнах, включаючи Велику Британію, Німеччину, Бельгію, Францію, Нідерланди, Данію, Австрію, Польщу, Італію, Колумбію та Бразилію. Прибутки від його продажу спрямовували на допомогу Україні.

Нагадаємо, у 2018 році найбільший у світі пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) та Anadolu Efes, лідер на ринку Туреччини, завершили злиття бізнесів на території України та РФ. Контрольний пакет акцій у спільному підприємстві належить турецькій Anadolu Efes.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, данська Carlsberg Group може продати AB InBev Efes пивоварну компанію "Балтика". У 2020 році "Балтика" займала близько 27% російського пивного ринку, у AB InBev Efes було 30%.

Про вихід з РФ також оголосила голландська Heineken. Джерела кажуть, що сім заводів Heineken у РФ можуть бути продані різним покупцям.