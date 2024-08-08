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Гривня припинила зміцнюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

деньги

Зміцнення курсу гривні щодо долара США та євро, яке тривало з початку тижня, призупинилося.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 9 серпня, на рівні 40,9926 грн/$, порівняно із 40,9847 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знищився на 4 копійки – до 44,8090 грн за євро. 18 липня він опускався до історичного мінімуму – 45,3457 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9265) обмін валюти (695)


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