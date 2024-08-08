Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою в Індійському океані

Україна та Маврикій уклали угоду про безвізовий режим.

Відповідну угоду підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"На цьому етапі (укладена угода – ред.) насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії", – зазначається у повідомленні.

Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

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Під час зустрічі міністри детально обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн.

Зокрема, Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України і запросив представників країни взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Кулеба також запросив Гобіна відвідати Україну та організувати проведення бізнес-форуму для налагодження партнерств між українськими та маврикійськими бізнесами.