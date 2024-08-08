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Завтра відключення світла не планують, попри сьогоднішні обмеження для бізнесу, – "Укренерго"

світло

Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Закликаємо ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби", – зазначили в компанії.

Раніше "Укренерго" відновило відключення. Так, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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