Завтра відключення світла не планують, попри сьогоднішні обмеження для бізнесу, – "Укренерго"
Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Закликаємо ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби", – зазначили в компанії.
Раніше "Укренерго" відновило відключення. Так, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.
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