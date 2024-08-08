Завтра відключення світла не планують, попри сьогоднішні обмеження для бізнесу, – "Укренерго"

Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Закликаємо ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби", – зазначили в компанії.

Раніше "Укренерго" відновило відключення. Так, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.