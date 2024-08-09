У громадському транспорті Києва не працювали валідатори для оплати проїзду (оновлено)

Із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва тимчасово не працювали валідатори.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", – зазначали в КМДА.

Також зазначалося, що контролери були попереджені про технічну несправність і не штрафували пасажирів, поки тривали відновлювальні роботи.

Через три години після оголошення про збій, у КМДА повідомили, що роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.

Нагадаємо, з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва платний. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.