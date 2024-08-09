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Новини
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У громадському транспорті Києва не працювали валідатори для оплати проїзду (оновлено)

проїзд

Із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва тимчасово не працювали валідатори.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", – зазначали в КМДА.

Також зазначалося, що контролери були попереджені про технічну несправність і не штрафували пасажирів, поки тривали відновлювальні роботи.

Через три години після оголошення про збій, у КМДА повідомили, що роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.

Нагадаємо, з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва платний. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Автор: 

КМДА (863) проїзд (143) транспорт (505)


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Топ коментарі
+2
Яким чином ця новина вплине на подіїї в Курській області України???
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09.08.2024 10:22
+1
Контролери за усім... А за держмордами колись ( хтось ) буде контролерити ???
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09.08.2024 10:11
+1
Ну це просто. Війська які зараз зайшли в Курську область розвернуться і підуть на Київ боротися проти контролерів, Кличка, Єрмака і Зеленського
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09.08.2024 11:17
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Контролери за усім... А за держмордами колись ( хтось ) буде контролерити ???
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09.08.2024 10:11 Відповісти
***, мені прийшлося якось спішити на вокзал до потяга, а в метро була лажа з тими валідаторами і хрен пропускали.

Ті жетони кличку поперек горла, його ж на членовозі катають.
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09.08.2024 10:13 Відповісти
Мабудь Ви не стикались, коли в метро не працювали жетоноприймачі. На Вокзальной, ще до Кличка задовго, було таке. Так товпа все позносила. Тоді ще й людей багато травмувалось.

А жетони - виготовлення, постійні інкасації - то додаткові витрати й минуле століття.
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09.08.2024 11:42 Відповісти
Якщо не працють валідатори, не можа зчитати і ку ар код, тоб то і квиток із кодом можна викинути. Тоді тільки жетони
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09.08.2024 12:31 Відповісти
Ага, жетони! У громадському наземному транспорті. І двері будуть відчинятись тільки коли жетон кинути. А потім знову зачинятись. І так з кожним пасажиром. А потім знову на Кличка наїжджати?
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09.08.2024 14:01 Відповісти
Мова йде про метрополітен.
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09.08.2024 14:32 Відповісти
А в статті про громадський наземний
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09.08.2024 15:12 Відповісти
Це хто писав?

https://biz.censor.net/user/561431

Мабудь Ви не стикались, коли в метро не працювали жетоноприймачі.

Я відпрвідав на на сраттю, а на допис цієї людини.
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09.08.2024 19:41 Відповісти
в усіх нормальних цивілізаціях під час навчального року дітям держава оплачує проїзд. тільки українські дибіли провокують байдикувати, а не вчитися. куди їм їхати часто і багато під час канікул?
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09.08.2024 10:13 Відповісти
Яжєматі можуть заплатити за своїх дітей , пива не вип'ють зайвий раз і оплатять
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09.08.2024 22:49 Відповісти
там не яжематері, там ещенарожалки.
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10.08.2024 11:35 Відповісти
Яким чином ця новина вплине на подіїї в Курській області України???
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09.08.2024 10:22 Відповісти
Ну це просто. Війська які зараз зайшли в Курську область розвернуться і підуть на Київ боротися проти контролерів, Кличка, Єрмака і Зеленського
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09.08.2024 11:17 Відповісти
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09.08.2024 11:20 Відповісти
І валідаторів! Їх позносити треба.
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09.08.2024 11:43 Відповісти

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