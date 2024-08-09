У громадському транспорті Києва не працювали валідатори для оплати проїзду (оновлено)
Із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва тимчасово не працювали валідатори.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", – зазначали в КМДА.
Також зазначалося, що контролери були попереджені про технічну несправність і не штрафували пасажирів, поки тривали відновлювальні роботи.
Через три години після оголошення про збій, у КМДА повідомили, що роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.
Нагадаємо, з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва платний. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.
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Ті жетони кличку поперек горла, його ж на членовозі катають.
А жетони - виготовлення, постійні інкасації - то додаткові витрати й минуле століття.
https://biz.censor.net/user/561431
Мабудь Ви не стикались, коли в метро не працювали жетоноприймачі.
Я відпрвідав на на сраттю, а на допис цієї людини.