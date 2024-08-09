"Слава Україні": Нацбанк запускає в обіг оновлені банкноти. ФОТО
Національний банк до Дня Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом "Слава Україні! Героям Слава".
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що НБУ у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:
- з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
- із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
- у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.
Також Нацбанк підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами з дат їх введення в обіг для подальшої їх видачі клієнтам.
Оновлені банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.
"Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років, які мають ознаки зношення", – уточнив регулятор.
Який дизайн модифікованих банкнот
У правій верхній частині на зворотному боці оновлених банкнот розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".
Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року.
Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Національного банку Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.
Як повідомлялося, Нацбанк презентував нову обігову монету номіналом 10 гривень. Її присвятили Військам зв’язку
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ленинаГероїв с денег !
це буде повне паскудство коли будуть викладати "килими" хабарів із "Героям Слава !"
дебіли ЗЄльоні ! 👿
Національний банк до Дня Незалежності України випустив модифіковані банкноти Джерело: https://biz.censor.net/n3503879
Саме так. Якщо посилено друкують нові номінали, значить, їм насрать на курс гривні, і треба очікувати повального підвищення цін на всі товари. Недарма українці масово скуповують валюту останніми місяцями... Втім, це й так зрозуміло.
Молодец, с сообразительностью у этого друга Яценюка ВСЕ В ПОРЯДКЕ - прикрыл интенсивную работу печатного станка патриотическими лозунгами на новых купюрах ... ну и свою подпись втулил.
Бо ригоанали в свій час у голову насрали?
Друг Яценюка Пишний одночасно є другом Єрмака. Незручна правда, - еге ж?
Ви наче не з України. Адже всі українці знають, що Пишний і Яценюк, - друзі дитинства. )))
А гулє?
"Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років, які мають ознаки зношення", - уточнив регулятор."
Зношені банкноти міняють усі країни світу, що тобі не так ? Чи тобі патріотичні гасла на них не подобаються ?
Так було за янучари. А Пишний він і є пишний, якщо не помиляюсь, у нього це вже другий раз.
P.S. Хай ще портрет поміняють і нулі добавлять, і вже тоді заспокояться....
Головне, що багато купюр хороших та різних.