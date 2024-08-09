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Новини
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"Слава Україні": Нацбанк запускає в обіг оновлені банкноти. ФОТО

НБУ запускає модифіковані банкноти гривні

Національний банк до Дня Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

  • з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Також Нацбанк підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами з дат їх введення в обіг для подальшої їх видачі клієнтам.

Оновлені банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

"Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років, які мають ознаки зношення", – уточнив регулятор.

Який дизайн модифікованих банкнот

У правій верхній частині на зворотному боці оновлених банкнот розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року.

Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Національного банку Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.

НБУ запускає модифіковані банкноти

НБУ запускає модифіковані банкноти

НБУ запускає модифіковані банкноти гривні

Як повідомлялося, Нацбанк презентував нову обігову монету номіналом 10 гривень. Її присвятили Військам зв’язку

Автор: 

гроші (539) НБУ (9265)


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Топ коментарі
+16
Тобі з паРаші видніше
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09.08.2024 13:06
+8
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09.08.2024 13:54
+6
Уберите ленина Героїв с денег !

це буде повне паскудство коли будуть викладати "килими" хабарів із "Героям Слава !"

дебіли ЗЄльоні ! 👿
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09.08.2024 15:01
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Нацбанк запускає в обіг... інфляцію під гаслом "Слава Україні!".
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09.08.2024 13:04 Відповісти
Тобі з паРаші видніше
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09.08.2024 13:06 Відповісти
В тебе ху"""ві інформатори, якщо ти думаєш що я там.
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09.08.2024 14:25 Відповісти
Інфляця в Україні регулюється допомогою США та Європи - тому кризи не очікується.
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09.08.2024 13:12 Відповісти
А середня пенсія в 100$ це тобі як ?
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09.08.2024 14:03 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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09.08.2024 13:20 Відповісти
Справа не в різниці але ж цікаво хто так смачно сере. І краще хай воно в тебе в голові буде а ніж на хлібові. Носи і бережи, тобі личить.
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09.08.2024 14:25 Відповісти
Так ти щей підарас?
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09.08.2024 14:37 Відповісти
З таким запасом гівна в голові як в тебе, Zелена маячня це норма. Можеш ще щось ригнути на мою адресу, я не ображуся.
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09.08.2024 14:35 Відповісти
Хіба можна підарасів ображатися? Щиро співчуваю.
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09.08.2024 14:38 Відповісти
Залицяння підарасів до мужиків взагалі гидкі, а такі настирливі тим більше. Краще відсоси собі сам протівний.
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09.08.2024 14:43 Відповісти
На підарасів не ображаються, це аксиома. Інша справа гидь яку вони викликають. Так що смокчи собі сам і не приставай до чоловіків.
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09.08.2024 14:46 Відповісти
Ти образився? Дарма, краще смокчи не відволікайся.
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09.08.2024 14:49 Відповісти
Я тебе відволікаю?
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09.08.2024 14:54 Відповісти
Уберите ленина Героїв с денег !

це буде повне паскудство коли будуть викладати "килими" хабарів із "Героям Слава !"

дебіли ЗЄльоні ! 👿
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09.08.2024 15:01 Відповісти
А їм па пріколу...розкручуть інфляцію і стібуться з нас ...Щоб знецінити і гасло і папери до рівня туалетних
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10.08.2024 12:15 Відповісти
https://biz.censor.net/user/219773 Нацбанк запускає в обіг... інфляцію під гаслом "Слава Україні!".

Національний банк до Дня Незалежності України випустив модифіковані банкноти Джерело: https://biz.censor.net/n3503879

Саме так. Якщо посилено друкують нові номінали, значить, їм насрать на курс гривні, і треба очікувати повального підвищення цін на всі товари. Недарма українці масово скуповують валюту останніми місяцями... Втім, це й так зрозуміло.
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09.08.2024 16:40 Відповісти
Якщо чесно, я очікую десь до жовтня курс приблизно 50 за $. І це у кращому разі. Але й такий курс - зовсім не катастрофа. Ну, якось так пофіг, на тлі інших подій...
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09.08.2024 17:03 Відповісти
Класна банкнота !
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09.08.2024 13:07 Відповісти
ЗЄкретин ! 👿
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09.08.2024 15:02 Відповісти
Ставлю ЛАЙК этому Пышному за креативность!

Молодец, с сообразительностью у этого друга Яценюка ВСЕ В ПОРЯДКЕ - прикрыл интенсивную работу печатного станка патриотическими лозунгами на новых купюрах ... ну и свою подпись втулил.
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09.08.2024 13:08 Відповісти
оно так, тільки, додік, чому Яценюка туди втулив?
Бо ригоанали в свій час у голову насрали?
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09.08.2024 13:29 Відповісти
Ти хамиш, як рюзьгі або риг!
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09.08.2024 15:38 Відповісти
можливо ти ненавмисно, але дратує коли намагаються маніпулювати...
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09.08.2024 17:08 Відповісти
Правда дратує завжди. А ви цього не знали?

Друг Яценюка Пишний одночасно є другом Єрмака. Незручна правда, - еге ж?
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09.08.2024 17:27 Відповісти
https://biz.censor.net/user/591192 чому Яценюка туди втулив?

Ви наче не з України. Адже всі українці знають, що Пишний і Яценюк, - друзі дитинства. )))
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09.08.2024 16:45 Відповісти
А, забув згадати, - Пишний є також другом Єрмака. Може, це вас утішить.

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09.08.2024 16:51 Відповісти
Подія.

А гулє?
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09.08.2024 13:08 Відповісти
Пішла луна гаєм !
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09.08.2024 13:17 Відповісти
Паттужна перемога для піпла
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09.08.2024 15:04 Відповісти
Спочатку опустили гривню, а тепер патріотичні гасла на них ліплять. Керувники х*****!
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09.08.2024 13:21 Відповісти
Читати-то не твоє ?

"Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років, які мають ознаки зношення", - уточнив регулятор."

Зношені банкноти міняють усі країни світу, що тобі не так ? Чи тобі патріотичні гасла на них не подобаються ?
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09.08.2024 13:35 Відповісти
Заміна зношених банкнот - правда. Але мабуть не вся правда. Далеко не вся. Війна, соціалка та зарплати бюджетникам потребують величезних коштів. У надруковані банкноти закладений величезний "інфляційний податок", який автоматично сплачуватимуть усі громадяни, які легально купуватимуть товари, роботи та послуги в Україні
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09.08.2024 14:43 Відповісти
Кляті порохоботи...
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09.08.2024 13:25 Відповісти
Де-які голови Нац.Банку вводять в обіг банкноти, аби там був їх підпис.

Так було за янучари. А Пишний він і є пишний, якщо не помиляюсь, у нього це вже другий раз.
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09.08.2024 13:26 Відповісти
підпис Голови Нацбанку був і на перших випущених в обіг гривневих купюрах, навіщо "натягувати сову на глобус",не зрозуміло.
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09.08.2024 13:31 Відповісти
"глобус", мова про особистий підпис
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09.08.2024 14:00 Відповісти
Давайте уже купюры по 2000 и 5000, а то с такими ценами это ппц. Вон в европах купюры нормальные. Одна штука, как моя зарплата.

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09.08.2024 13:40 Відповісти
Так цю купюру у 500 євро наче скасували ще років 5 тому.
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09.08.2024 13:49 Відповісти
Ще один раритет:
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09.08.2024 15:47 Відповісти
Найкраща купюра - мульйон баксів!

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09.08.2024 17:08 Відповісти
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09.08.2024 13:54 Відповісти
Так кіко кіко? одна літера вартує у найновішій банкноті?!

P.S. Хай ще портрет поміняють і нулі добавлять, і вже тоді заспокояться....
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09.08.2024 14:20 Відповісти
Треба такі оновлення на грошах , щоб вороги їх тримати не могли, наприклад Севастополь чі Донецьк-- Україна, не історичних діячів а українські міста окуповані, щоб це під коркою всих хто в Україні хоче він не хоче сприймати записалося, як приклад 1000 гривень, з Кримом, 500 гривень з Донецьком чі Луганськом, чі з Бєлгородом, чв з Берестом чі з Кубанью
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09.08.2024 15:13 Відповісти
зечувачок нацбанковский патужно борет инфляцию
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09.08.2024 15:27 Відповісти
Діра в бюджеті від передруку зменшиться?
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09.08.2024 15:35 Відповісти
Коли партія Свобода вводила це гасло в обіг - це була мало не провокація. Потім вони почали валити пам'ятники Леніна - так само. Хто міг здогадуватися, що через 10 років виберуть "молоді регіони"?
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09.08.2024 15:51 Відповісти
З такими темпами інфляції "у наступних роках " 20-ки будуть вже не актуальні...
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09.08.2024 15:58 Відповісти
тварь ця лиса банкноти воно випуская нові злодюга
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09.08.2024 19:51 Відповісти
Привет инфляция, давно не виделись.
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09.08.2024 22:31 Відповісти
Та й болт з ним - з тим курсом гривні.

Головне, що багато купюр хороших та різних.
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09.08.2024 23:53 Відповісти
Канєшна слава. Скільки бабла і крипти вивезли, що можна пишно дякувати Україні, за те, що повязку з очей не скидає.
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10.08.2024 04:38 Відповісти

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