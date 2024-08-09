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Мільйони євро у багажнику: БЕБ знайшло "чорну касу" постачальника харчів для ЗСУ із групи Глиняної (оновлено)

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Бюро економічної безпеки виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Ймовірно, ідеться про "чорну касу" постачальників Міноборони, кошти виявили під час проведення обшуків у приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів справи, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла", – зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

БЕБ не називає постачальника Міністерства оборони. Але уточнює, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

"При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", – зазначається у повідомленні.

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.

"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", – додали у пресслужбі Бюро.

З-поміж постачальників Міноборони на блокування своєї діяльності внаслідок слідчих дій БЕБ в останні дні скаржилося ТОВ "Міт Пром" – найбільший за сумою укладених на друге півріччя 2024 року угод постачальних харчів для військовослужбовців. 

Нагадаємо, держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони з 29 травня по 4 червня уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн.

Найбільші за сумою підряди отримало ТОВ "Міт Пром" із договорами на 3,78 млрд грн. Воно орендує склади у фірми з орбіти скандальної підприємиці Тетяни Глиняної, підприємства якої і раніше були серед фаворитів на харчових тендерах Міноборони. 

Зокрема, до групи Глиняної входить ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн із яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Сама ж Глиняна у цей час скуповувала готелі у Хорватії.

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

Автор: 

Міноборони (956) продукти (730) закупівлі (2604) Бюро економічної безпеки (407)


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Топ коментарі
+41
просто уявіть такий нал возять тупо в багажнику. значить це приблизно недільна виручка!
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09.08.2024 14:03
+35
Ех... А скільки кешу свого часу наколядував Рєзніков...
Вся ВР в захваті проводжала героя оплесками
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09.08.2024 14:03
+35
Годину по тому була я в Сільпо. Стоїть перед морозильною вітриною жіночка не молола, охайна і дивиться на рибу. Я зрозуміла, що вона обмежена в грошах і показую на мінтай, говорю, що він акційний. А вона подивилася на ціну, на мене і каже, що не може собі дозволити, буде на цей раз без рибки, бо задонатила трохи грошей на зсу. А ті паскуди воровиті, щоб подохли з голоду, то не люди, то глисти - паразити, що сосуть кров з України. Нема на них хорошого лікаря гельмітолога.
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09.08.2024 15:35
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Так він їх віз щоб передати ЗСУ. Просто ще не встиг. Так що БЕБ дарма радіє, щей вибачитися прийдеться.
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09.08.2024 13:59 Відповісти
В євро? Так то мабуть на ********** в Чехію.
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09.08.2024 14:04 Відповісти
😂👏
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09.08.2024 14:07 Відповісти
в Чехію, тільки не на **********, а черговий готель купити
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09.08.2024 15:02 Відповісти
Годину по тому була я в Сільпо. Стоїть перед морозильною вітриною жіночка не молола, охайна і дивиться на рибу. Я зрозуміла, що вона обмежена в грошах і показую на мінтай, говорю, що він акційний. А вона подивилася на ціну, на мене і каже, що не може собі дозволити, буде на цей раз без рибки, бо задонатила трохи грошей на зсу. А ті паскуди воровиті, щоб подохли з голоду, то не люди, то глисти - паразити, що сосуть кров з України. Нема на них хорошого лікаря гельмітолога.
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09.08.2024 15:35 Відповісти
Та нічого страшного, заплатять чималий штраф постраждалим. З державного бюджету, звісно.
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09.08.2024 14:04 Відповісти
та ні,) - випустять під два лями застави, та під домашній арешт, а там - поминай як звали! (, а чуваку одеситу, що швидше за все по дурості, або зякогось сташного бодуна,) спер дві пляшки вискаря-п'ятерик уїпали!(,., --- отака плєть -- справєдливАсть аднако!(, ,
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09.08.2024 14:26 Відповісти
які два лями? 3400 грн штрафу - і все.
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09.08.2024 14:58 Відповісти
Раніше у кримінальників була така фішка. Носить "тЄло", наприклад, кастет чи викидуху, а в іншій кишені заява у міліцію без дати про добровільну видачу.

Піймали, ну так я його знайшов і ніс здавати, навіть заяву заготував.

Може там, в багажнику також була заява. Типу на фонд, на закупку чогось там...
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09.08.2024 15:43 Відповісти
А ті, хто піймали, мали іншу фішку. Рвали ту заяву і викидали папірці нафіг.
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09.08.2024 17:40 Відповісти
все вірно-то все байки...
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09.08.2024 22:05 Відповісти
Чуваки везли "відкат". ))
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09.08.2024 16:25 Відповісти
вона, везла гроші баба
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10.08.2024 14:26 Відповісти
Вони чорну касу возять в чорному автомобілі. А зелену - в зеленому.
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09.08.2024 14:00 Відповісти
Брехня! Для зелених каса їде в автомобілі будь-якого кольору!
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09.08.2024 17:06 Відповісти
а я оце думаю, де поділися щоколядні автівки, колись було багато, а тепер майже нема...
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09.08.2024 23:32 Відповісти
Даже яйцам по 17 там места не нашлось, всё баблом забили.
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09.08.2024 14:02 Відповісти
Ті яйця по 17 "існують" тільки на папері, так шо місця вони багато ге займають.
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09.08.2024 14:59 Відповісти
Да и те, что были, уже доели мыши из Госрезерва.
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09.08.2024 16:46 Відповісти
десь 180 млн грн. не слабо так жирують на наших податках.
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09.08.2024 14:02 Відповісти
Ех... А скільки кешу свого часу наколядував Рєзніков...
Вся ВР в захваті проводжала героя оплесками
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09.08.2024 14:03 Відповісти
не маніпулюйте, оскільки моноЗебільшість із заЗепроданцями по коаліції аплодувала стоячи та вигукували Браво!, а не вся ВР чи опозиція... Демонструючи захоплення своєму обрізаному, яйцеголовому юржидисту, що зумів так вкрасти та не сісти.
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09.08.2024 15:10 Відповісти
Згоден, це могла бути виключно "монобільшість", але це не точно.
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09.08.2024 15:16 Відповісти
подивитись не полінуєтесь? https://www.youtube.com/watch?v=CGjCMsDwD_U ПІШОВ ПІД ОПЛЕСКИ ДЕПУТАТІВ

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09.08.2024 15:38 Відповісти
Голосування це не оплески.

Він повинен бути сісти в буцегарню, а не готувати лижі послом у Велику Британію.

Зелена нечість допомогла своєму корєшу уникнути відповідальності, тому і проголосувала за вимоги всіх нормальних людей. Але оплесками порадувалась і привітала гада за уникнення відповідальності за мародерство на військових. Добре, що хоч британці показали зеленим мародерам дулю і відмовили прийняти зеленського мародера послом.
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09.08.2024 16:12 Відповісти
просто уявіть такий нал возять тупо в багажнику. значить це приблизно недільна виручка!
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09.08.2024 14:03 Відповісти
Ніхто не буде возити в багажнику недільну касу. Це свіженьке, тільки зібране і ще не передане, або не приховане в надійному місці.
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09.08.2024 15:29 Відповісти
це наповнювач для матрасу !
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09.08.2024 14:04 Відповісти
Постачальники міноборони дивляться на айтішників з їхніми великими зарплатами як на гівно.

Слава найвеличнішому клоуну за закінчення епохи зубожіння та початок епохи розрадівництва.

Виборці Зегевари аплодують стоячи.

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09.08.2024 14:05 Відповісти
зара не таки вже велики, криза
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09.08.2024 14:23 Відповісти
вони й на наркоторговців як на гівно дивляться з такими прибутками.
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09.08.2024 14:59 Відповісти
Що , опять ! А Ти кажешь робота ! Э... Знову нікого не посадять ...
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09.08.2024 14:07 Відповісти
А як інакше ? - хто при владі тои в темі
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09.08.2024 14:10 Відповісти
ну а як же інакше можно зараз закупити осєтріну і фуагра??
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09.08.2024 14:13 Відповісти
а як інакше можна закупити яйця, молочку, соняшникову олію, м'ясо, макарони дешевше ринку?
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09.08.2024 16:03 Відповісти
ну так, а то ще й податки прийдеться, недайбо, сплатити. Невідомо куди ті податки підуть. Облізуть.
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09.08.2024 16:14 Відповісти
тупо дешеа показуха, піар-хід відомства, щоб мали про що говорити,

навіть чорних чи будівельних мішків полінились запакувати...

P.S. Грузітє апєльсіни бочкамі, братья Карамазови
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Навіть гангстери у кіно возять готівку в кейсах, валізах, або накрайняк у пакетах, а тут звалили у багажник наче сміття...
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09.08.2024 14:17 Відповісти
Думаю що мабуть десь треба було швидко перевезти а популярних сумок в клітинку або коробок з під офісного паперу не вистачило
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09.08.2024 14:55 Відповісти
для них це копійки, тому таке відношення.
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09.08.2024 15:01 Відповісти
ото грабують країну зелене шобло це сама нижний ланцюжок грабунку а далі суми захмарні а потім вони з кислою рожою кажуть в краіні нема грошей ми підіймаємо податки платіть украінці з свої кишень за те шо ми Вас грабуємо
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09.08.2024 14:17 Відповісти
Знову мародер від влади
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09.08.2024 14:21 Відповісти
Гетьманчиков в прострації-татари перехопили вже відмите бабло, щоб компенсувати ущерб, такі буде сволота підвищувати податки.
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09.08.2024 14:25 Відповісти
Всіх ссук, чкі наживаються на війні, на довічне. А краще вбити при спробі втечі з під варти
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09.08.2024 14:26 Відповісти
А до опу на обшук БЕБ буде потрібно підїзжати фурами
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09.08.2024 14:27 Відповісти
Нафіга вони перераховують,та все четко пораховано,чи за роботу пару упаковок затеряется.
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09.08.2024 14:27 Відповісти
Ачетакова,пля... Детішкам на молочішко!
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09.08.2024 14:32 Відповісти
В ОП віз?
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09.08.2024 14:36 Відповісти
Порошенко, доколє?
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09.08.2024 14:37 Відповісти
Красавчики. Не повезло что попались. Сейчас кроме денег ничто не имеет значения.
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09.08.2024 14:38 Відповісти
Да ладно, повальная коррупция начиная от дворника до офиса президента тому доказательство.
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09.08.2024 15:32 Відповісти
А куди везли то ? 😎

До ОПи?
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09.08.2024 14:39 Відповісти
Сітку маскувальну з зелених папірців плести. Все для фронту, все для перемоги.
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09.08.2024 15:15 Відповісти
На Банкову, "в закрома родіни".
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09.08.2024 15:35 Відповісти
99% - постачальнику продукції
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09.08.2024 16:08 Відповісти
"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", та це не тиск а цунамі, стільки бабла віджали у хапуг.
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09.08.2024 14:42 Відповісти
справа бариг-мародерів, дермакОвців рєзнікОвців (непокараних й досі) па-Зєлєнскі, цвІтьОт і пахнЄт... багатьом залишкам упоротих дебілів-какаразніц 73%вим це й досі нравіЦца, судячі по замовним рейтингам з ОПи..
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09.08.2024 14:43 Відповісти
.... щось не склалося у аферистів, напевно щось приховав мимо рішал .
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09.08.2024 14:53 Відповісти
Не має грошей, тому треба підняти акциз та податки, ага?!
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09.08.2024 14:56 Відповісти
Уявляю, якщо її переслідували, та ненароком відкрився багажник, і ті євро розлетілися по усьому Києву, но й тоді б незадоволені владою сказали що то чергова подачка від зелених, й вже ліняться розносити й давати у руки.
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09.08.2024 14:59 Відповісти
Кажуть, що це фірма "Хутровик" з Узина
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09.08.2024 15:00 Відповісти
раніш бакси були більш популярні при роботі з налом. ну чи мікс. Та тільки 100 та 50. навіть без сумки чи кульочка за АТБ. Їх що, лопатою грузили? якось "не верю"
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09.08.2024 15:09 Відповісти
Та все в порядку! У ВР зелені приймають закон про корупцію - можна з однієї пачки заплатити кілька купюр штрафу - і газуй далі!!
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09.08.2024 15:13 Відповісти
Мабуть не поділився от і "знайшли"...
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09.08.2024 15:19 Відповісти
По світлинах схоже на постанову.

А так. Взяли гроші, значить погані справи були зроблені. І це не запобігання, а випадковість.
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09.08.2024 15:29 Відповісти
То що там поцманцев казав про підняття податку?? На мішки не вистачає для кешу??
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09.08.2024 15:30 Відповісти
цікаво, скільки людей розуміють, що постачати продукти харчування в ЗСУ

неможливо без значної частки закупівель за готівку
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09.08.2024 15:31 Відповісти
може й так, але питання в походженні цієї готівки....
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09.08.2024 17:31 Відповісти
Это была, так "мелочь" - отвлекающий маневр - главное, что Газель с мешками БАКСОВ до ОП доехала.
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09.08.2024 15:34 Відповісти
Непокаране зло завжди множиться
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09.08.2024 15:34 Відповісти
Підняття окремих податків не уникнути - Гетманцев розкрив деталі

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09.08.2024 15:36 Відповісти
Готівка у багажнику - це кам'яний вік, апофеоз дегенерації.
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09.08.2024 15:47 Відповісти
І скажіть що таких не можна одразу пристрелити
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09.08.2024 15:55 Відповісти
а как же корова,которую доить надо
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09.08.2024 16:01 Відповісти
Государство создало такие условия (для поставщиков в МО), что никого кроме таких "Глинянных" найти не могут. Осталось посадить "Глинянных" и ... продукты в ВСУ будет, наверное, БЭБ поставлять?
И это я не к тому, что "оставте Глинянных в покое", а к тому, что разбираться надо в КОРНЕ проблемы: Почему авторитетные, известные и ответственные предприятия категорически не желают участвовать в тендерах МО? Может потому, что такие предприятия не платят откатов ...
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09.08.2024 16:10 Відповісти
Навіщо їм думати про якесь закінчення війни?! Вона їм "МАТЬ РОДНА" !!!
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09.08.2024 16:46 Відповісти
А тут нам втирають мозки про підвищення податків....та потрясти всю цю зелену шоблу ми можемо кредити Європі надавати. А пацанам не пофартило -табличку ділення забули. І от...
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09.08.2024 16:54 Відповісти
Називається гильотина...
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09.08.2024 17:05 Відповісти
Зелена влада, це справжні слуги народу, на відміну від попередників.

Вони готувались здати Київ за три дні, але щось пішло не так.
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09.08.2024 17:10 Відповісти
О ! І тут "прості" люди ухиляються від податків.
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09.08.2024 18:04 Відповісти
На автозаправці хтось підкинув щоб скомпрометувати Глиняну.
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09.08.2024 18:16 Відповісти
Повесьте его накуй в багажнике .Привяжите эту тварь к дрону , отправьте в рейс .. Просто пипец...
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09.08.2024 18:29 Відповісти
Все закінчиться "угодою зі слідством", поділяться з БЕБом частиною того нала, трохи заплатять штрафу державі, і все піде по давно налагодженій схемі. До речі, це теж давно налагоджена схема від так званих "правоохоронних" органів.
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09.08.2024 19:00 Відповісти
Мародери жирують.
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09.08.2024 19:56 Відповісти
Файно крадуть під час війни, за таке має бути розстріл на місці, але ж ні...
Тим часом тарифи на світло для більшості пенсіонерів непідйомні.
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09.08.2024 21:53 Відповісти
справи Резнікова продовжуються
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09.08.2024 22:02 Відповісти
всьо - я воювать
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09.08.2024 22:09 Відповісти
це підстава!

гроші не наші!

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09.08.2024 23:34 Відповісти
Скоріш за все, попередили про обшук в останній момент, бухгалтерка вибігла через запасний вихід і просто кинула нал в багажник. І там їх вже спокійно порахували.
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10.08.2024 00:13 Відповісти
Глиняна злякалась погроз Умерова про перший удар в щелепу і вже везла бабоси
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10.08.2024 04:50 Відповісти
Пора вводити смертну кару, бо іншого покарання недостатньо. Можно неофіційно.
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10.08.2024 10:25 Відповісти
Відкрито перший в Україні (а мабуть і в Світі) приватний мобільний багаж-банк. Бо в гаманець таку суму грошей не покладеш, а сплачувати податки - та ні, Ви що?! Все, що ж було так сумлінно вкрадено в України доведеться пояснити. Ось тепер і возитимуть мільйони євро, долларів в багажниках, перепрошую, залізних гаманцях, приватних автівок.
А поліціянтам треба подумати над можливим крупненьким уловом. Бо зупинив таку автівочку, і до кінця життя можна вже не працювати.
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11.08.2024 09:09 Відповісти

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