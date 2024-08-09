Мільйони євро у багажнику: БЕБ знайшло "чорну касу" постачальника харчів для ЗСУ із групи Глиняної (оновлено)

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Бюро економічної безпеки виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Ймовірно, ідеться про "чорну касу" постачальників Міноборони, кошти виявили під час проведення обшуків у приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів справи, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла", – зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

БЕБ не називає постачальника Міністерства оборони. Але уточнює, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

"При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", – зазначається у повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.

"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", – додали у пресслужбі Бюро.

З-поміж постачальників Міноборони на блокування своєї діяльності внаслідок слідчих дій БЕБ в останні дні скаржилося ТОВ "Міт Пром" – найбільший за сумою укладених на друге півріччя 2024 року угод постачальних харчів для військовослужбовців.

Нагадаємо, держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони з 29 травня по 4 червня уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн.

Найбільші за сумою підряди отримало ТОВ "Міт Пром" із договорами на 3,78 млрд грн. Воно орендує склади у фірми з орбіти скандальної підприємиці Тетяни Глиняної, підприємства якої і раніше були серед фаворитів на харчових тендерах Міноборони.

Зокрема, до групи Глиняної входить ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн із яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Сама ж Глиняна у цей час скуповувала готелі у Хорватії.