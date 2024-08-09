Кабмін призначив першим заступником Галущенка топменеджера "Енергоатома"
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 9 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Кабінет Міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики.
До цього призначення Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, в. о. члена правління НАЕК "Енергоатом".
Раніше Юрій Шейко очолював відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" та працював на інших посадах у "Енергоатомі" та на Запорізькій АЕС.
Як повідомлялося, Кабмін 30 липня звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики, призначивши його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
А вже 2 серпня Власенка обрали новим головою НКРЕКП.
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