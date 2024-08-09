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Кабмін призначив першим заступником Галущенка топменеджера "Енергоатома"

Галущенко Герман

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 9 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет Міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики.

До цього призначення Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, в. о. члена правління НАЕК "Енергоатом".

Раніше Юрій Шейко очолював відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" та працював на інших посадах у "Енергоатомі" та на Запорізькій АЕС.

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Як повідомлялося, Кабмін 30 липня звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики, призначивши його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

А вже 2 серпня Власенка обрали новим головою НКРЕКП.

Автор: 

Кабмін (7742) призначення (1140) Енергоатом (1199) Галущенко Герман (206) Міненерго (921)


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