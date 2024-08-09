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Новини
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Держстат зафіксував нульову інфляцію у липні, за рік ціни зросли на 5,3%

інфляція

Інфляція на споживчому ринку у липні 2024 року уповільнилася до 0%, порівняно із 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками липня (порівняно з липнем минулого року) прискорилася до 5,4%, з початку року ціни виросли на 4,3%, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Базова інфляція у липні, порівняно з червнем, прискорилася до 0,7%, з початку року вона становила 4,1%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6-0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці.

Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9-0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,3%, на алкогольні напої – на 0,7%.

При цьому одяг і взуття, за даними Держстату, подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Автор: 

інфляція (710) ціни (3440) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+10
хз як вони то рахують. Енергетика збільшилась в ціні в рази а значить і все піде вверх значно
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09.08.2024 16:51
+9
У нас Держстат вже працює під копірку, як на Кацапії.
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09.08.2024 16:53
+7
Ціни зросли, але інфляція нульова. Черговий жарт ''а-ля 95 кагал''.
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09.08.2024 17:13
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хз як вони то рахують. Енергетика збільшилась в ціні в рази а значить і все піде вверх значно
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09.08.2024 16:51 Відповісти
Энергетика подорожала для населения только, не для бизнеса, поэтому это никак ни на что не повлияет в плане роста цен на все остальное
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09.08.2024 17:04 Відповісти
https://24tv.ua/economy/tarif-svitlo-1-chervnya-2024-yak-dlya-kogo-chomu-zroste-tsina_n2566027
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09.08.2024 17:59 Відповісти
Подивіться тенденції на ринку РДН. Плюс поступовий постійний ріст цін на послуги монополістів (Укренерго та обленерго). У населення дитячий садок порівняно з бізнесом.
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09.08.2024 21:58 Відповісти
Ничего, у нас цены всегда растут, при абсолютно любых раскладах 😂
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10.08.2024 17:50 Відповісти
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09.08.2024 17:50 Відповісти
написано "споживчий ринок". Мабуть без комунальних.
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09.08.2024 18:22 Відповісти
"Правительство на другой планете живет, дорогой" ©
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10.08.2024 01:08 Відповісти
У нас Держстат вже працює під копірку, як на Кацапії.
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09.08.2024 16:53 Відповісти
Як можна рахувати долі відсотку росту, коли банально продукти за місяць дорожчають відсотків на 5-10 легко? Не беру до уваги сезонні овочі-фрукти. Одяг відсотків на 50 подорожчав за рік.
Та все дорожчає.

Нафіг така статистика, яка рахує і подає в звітах повну маячню?
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09.08.2024 16:57 Відповісти
Це статистика для бубочки, бо він по магазинах не ходить. І не знає що на деякі найпростіші продукти ціни виросли в рази.
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09.08.2024 20:12 Відповісти
...зовсім не смішний жарт від "гнучкого" Держстату... навіть жлобторат кварталу не стане ржати з їхнього "приколу"...
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09.08.2024 17:09 Відповісти
Ціни зросли, але інфляція нульова. Черговий жарт ''а-ля 95 кагал''.
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09.08.2024 17:13 Відповісти
читайте уважно

У річному обчисленні інфляція за підсумками липня (порівняно з липнем минулого року) прискорилася до 5,4%, з початку року ціни виросли на 4,3% Джерело: https://biz.censor.net/n3503927
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09.08.2024 18:24 Відповісти
Повна маячня.
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09.08.2024 17:15 Відповісти
Якраз перед підвищенням цін на хліб треба опублікувати цю маячню. Щоб народ превентивно заспокоїти.
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09.08.2024 17:33 Відповісти
Есть БРЕХНЯ, БОЛЬШАЯ БРЕХНЯ, а ещё выше располагается ЗЕ-СТАТИСТИКА!
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09.08.2024 17:52 Відповісти
Опять брешуть.
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09.08.2024 18:03 Відповісти
Наш славний Держстат нездатен полічити навіть медіанну зарплату в Україні! Вони навіть не знають що то є!
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09.08.2024 19:16 Відповісти
Та ну... Сезонні овочі подешевшали. Але спека випалила всю городину, з картоплею, морквою, капустою, буряком взагалі жах, особливо у південних областях. Отже трохи почекайте, побачите ціни восени і взимку.
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09.08.2024 20:42 Відповісти
А що там з ціною на Скумбрію?
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09.08.2024 21:54 Відповісти
так а як?
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09.08.2024 22:06 Відповісти
Мы с ними видать в разных странах живём.
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10.08.2024 06:27 Відповісти
Походу наш Держстат такий же адекватний, як і в РФ.

Все летить у дупу, а Держстат розповідає про нульову інфляцію.

Якщо все так райдужно, чому ж всі говорячі голови ЗЄрмака волають про необхідність підвищення податків?
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11.08.2024 01:09 Відповісти
інфляції нема, а 20к вже на місяць не хватає. Рік тому щє було більшменьш прожити. І це щє не осінь/зима з новими платіжками та цінами на харчі.
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12.08.2024 09:42 Відповісти

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