Держстат зафіксував нульову інфляцію у липні, за рік ціни зросли на 5,3%

Інфляція на споживчому ринку у липні 2024 року уповільнилася до 0%, порівняно із 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками липня (порівняно з липнем минулого року) прискорилася до 5,4%, з початку року ціни виросли на 4,3%, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Базова інфляція у липні, порівняно з червнем, прискорилася до 0,7%, з початку року вона становила 4,1%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6-0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці.

Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9-0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,3%, на алкогольні напої – на 0,7%.

При цьому одяг і взуття, за даними Держстату, подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.