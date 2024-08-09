Імпортне пиво для росіян зроблять розкішшю: Мито на нього підвищать у 10 разів

Мінфін РФ може підвищити у 10 разів ввізне мито на пиво з країн, які сама Росія вважає "недружніми".

Наразі російське міністерство розіслало листи з пропозицією оцінити цю ідею місцевим виробникам, але в Асоціації виробників пива РФ її вже підтримали, пише "Коммерсант".

Мито пропонують підвищити з поточних 0,1 до 1 євро за літр до кінця 2024 року, а згодом – до 1,5 за літр за євро у 2025 році.

З такою пропозицією до російського уряду звернувся місцевий холдинг "Об'єднані пивоварні", створений на базі колишніх російських активів Heineken, який виробляє пиво під брендами "Крушовіце", "Бочкарьов", "Мистер Лис" та "Охота".

Співрозмовник видання на ринку пояснив, що після втрати брендів Heineken продажі у цього виробника почали падати, що і спонукало його виступити з ініціативою для обмеження імпорту.

У російському Центрі розробки національної алкогольної політики спрогнозували, що у випадку запровадження цієї ініціативи, ціни на імпортне пиво в РФ підскочать втричі: з 80 до 250 рублів.

Російські ресторатори кажуть, що все одно продовжать закуповувати імпортне пиво, навіть за підвищеними цінами, але для відвідувачів закладів пінта Guinness буде коштувати вже більше 1 000 рублів.

Водночас гендиректор російської компанії-імпортера SVAM Group Михайло Юсім попередив, що у відповідь на можливе підвищення мит Німеччина та Чехія, звідки в основному імпортують пиво до Росії, можуть обмежити експорт хмелю для російських виробників.

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Як повідомлялося, у серпні 2023 року нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії. Покупцем став найбільший місцевий виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці група "Арнест".

Компанія працювала на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляла пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.