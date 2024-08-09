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Новини
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Імпортне пиво для росіян зроблять розкішшю: Мито на нього підвищать у 10 разів

пиво

Мінфін РФ може підвищити у 10 разів ввізне мито на пиво з країн, які сама Росія вважає "недружніми".

Наразі російське міністерство розіслало листи з пропозицією оцінити цю ідею місцевим виробникам, але в Асоціації виробників пива РФ її вже підтримали, пише "Коммерсант".

Мито пропонують підвищити з поточних 0,1 до 1 євро за літр до кінця 2024 року, а згодом – до 1,5 за літр за євро у 2025 році.

З такою пропозицією до російського уряду звернувся місцевий холдинг "Об'єднані пивоварні", створений на базі колишніх російських активів Heineken, який виробляє пиво під брендами "Крушовіце", "Бочкарьов", "Мистер Лис" та "Охота".

Співрозмовник видання на ринку пояснив, що після втрати брендів Heineken продажі у цього виробника почали падати, що і спонукало його виступити з ініціативою для обмеження імпорту.

У російському Центрі розробки національної алкогольної політики спрогнозували, що у випадку запровадження цієї ініціативи, ціни на імпортне пиво в РФ підскочать втричі: з 80 до 250 рублів.

Російські ресторатори кажуть, що все одно продовжать закуповувати імпортне пиво, навіть за підвищеними цінами, але для відвідувачів закладів пінта Guinness буде коштувати вже більше 1 000 рублів.

Водночас гендиректор російської компанії-імпортера SVAM Group Михайло Юсім попередив, що у відповідь на можливе підвищення мит Німеччина та Чехія, звідки в основному імпортують пиво до Росії, можуть обмежити експорт хмелю для російських виробників.

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Як повідомлялося, у серпні 2023 року нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії. Покупцем став найбільший місцевий виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці група "Арнест". 

Компанія працювала на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляла пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.

Автор: 

податки (2414) пиво (136) мито (791) росія (14175)


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Топ коментарі
+12
Ослина моча може бути для кацапів гарним замінником імпортного пива
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09.08.2024 21:20
+7
Що б ці суки, смоли гарячої напилися б, без підвищення в ціні!(,
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09.08.2024 21:29
+6
Геніяльні українські економісти Марчєнко і Гетьманцев - поспіхом записують за братушками .... Після підвищення мит та поборів - на солодку воду, на нові авто - їм бракує свіжих ідей ....
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09.08.2024 22:23
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Ослина моча може бути для кацапів гарним замінником імпортного пива
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09.08.2024 21:20 Відповісти
Їм пох, яку сіньку пити, аби вставляло і сеча с порошком піде.
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09.08.2024 21:21 Відповісти
Що б ці суки, смоли гарячої напилися б, без підвищення в ціні!(,
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09.08.2024 21:29 Відповісти
як казав покійний Москаль: хай пьють сечу.

смачного
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09.08.2024 21:34 Відповісти
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
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09.08.2024 21:53 Відповісти
Уринотерапія замість пива - по скрєпному для кацапів
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09.08.2024 21:58 Відповісти
на голандське і бельгійське хай зроблять у сто разів більше, бо вони нам F-16 дають.
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09.08.2024 22:18 Відповісти
Та так,може в нас подешевшає бо в рашці долар,а в нас два.
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09.08.2024 23:44 Відповісти
якось я далекий від цін на бельгійське пиво, тим більше на расії. Мабуть я ні разу не гурман, і мене повністю влаштовує "Львівське" або "Чернігівське".
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09.08.2024 23:58 Відповісти
Геніяльні українські економісти Марчєнко і Гетьманцев - поспіхом записують за братушками .... Після підвищення мит та поборів - на солодку воду, на нові авто - їм бракує свіжих ідей ....
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09.08.2024 22:23 Відповісти
Стрьомно те, що велика ймовірність того, що скоро ми побачимо щось аналогічне у виконанні Гетманцева.
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09.08.2024 22:23 Відповісти
******* важлива "новость" на Цензорі, я щитаю.
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09.08.2024 22:41 Відповісти
Обмежать експорт хмелю, будуть з ягелю варити, чи буряка
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09.08.2024 22:45 Відповісти
Стрьомно що наші дєрьмаки у владі у всьому копіюють закони кремля
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09.08.2024 22:46 Відповісти
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10.08.2024 12:36 Відповісти
Делікатесом стане також імпортна таранька.
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10.08.2024 23:41 Відповісти

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