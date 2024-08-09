Гетманцев заявив про повну зупинку виробництва нелегального тютюну в Україні

На сьогодні в Україні все нелегальне виробництво тютюну зупинене вже четвертий місяць поспіль, а зброи акцизного податку в червні-липні сягнули 4,6 млрд грн, збільшившись на 33,6% рік до року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Вперше за всю каденцію змушений констатувати, що БЕБ (Бюро економічної безпеки, – ред.) повністю відпрацьовує нелегальний ринок. На сьогодні всі виробники тютюну, які не співпрацюють зі слідством, зупинені. Обшуки тривають. Злочинна діяльність припинена", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що там, де експертизи завершені, ліцензії анульовані, а лінії, де тютюн вироблявся нелегально, – вирізані.

За словами Гетманцева, припинена злочинна діяльність колишнього київського конвертатора. У ТОВ "Табако дім" вилучено дві лінії, продукцію та сировину, відкликано ліцензію. У ТОВ "Імперіал табак" з Любашівки вилучено продукцію та відкликано ліцензію. У ТОВ "Оріон табако", пов'язаного з відомим контрабандистом з Одеси, обладнання вилучено та ліцензію анульовано.

На Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області із 17 ліній до експертизи допущено лише 6. Обшуки на фабриці продовжуються. Ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.

"Під час обшуків тіньовики влаштували декілька провокацій. По кожному факту триває слідство", – зазначив Гетманцев.

Наприкінці липня повідомлялося, що мешканцю Чернівецької області повідомили про підозру в контрабанді сировини для виготовлення тютюнових виробів на 13 млн грн.

Наприкінці грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Закон передбачає кримінальне покарання за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.