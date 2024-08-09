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Новини Тіньова економіка
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Гетманцев заявив про повну зупинку виробництва нелегального тютюну в Україні

гетманцев

На сьогодні в Україні все нелегальне виробництво тютюну зупинене вже четвертий місяць поспіль, а зброи акцизного податку в червні-липні сягнули 4,6 млрд грн, збільшившись на 33,6% рік до року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Вперше за всю каденцію змушений констатувати, що БЕБ (Бюро економічної безпеки, – ред.) повністю відпрацьовує нелегальний ринок. На сьогодні всі виробники тютюну, які не співпрацюють зі слідством, зупинені. Обшуки тривають. Злочинна діяльність припинена", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що там, де експертизи завершені, ліцензії анульовані, а лінії, де тютюн вироблявся нелегально, – вирізані.

За словами Гетманцева, припинена злочинна діяльність колишнього київського конвертатора. У ТОВ "Табако дім" вилучено дві лінії, продукцію та сировину, відкликано ліцензію. У ТОВ "Імперіал табак" з Любашівки вилучено продукцію та відкликано ліцензію. У ТОВ "Оріон табако", пов'язаного з відомим контрабандистом з Одеси, обладнання вилучено та ліцензію анульовано.

На Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області із 17 ліній до експертизи допущено лише 6. Обшуки на фабриці продовжуються. Ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.

"Під час обшуків тіньовики влаштували декілька провокацій. По кожному факту триває слідство", – зазначив Гетманцев.

Наприкінці липня повідомлялося, що мешканцю Чернівецької області повідомили про підозру в контрабанді сировини для виготовлення тютюнових виробів на 13 млн грн.

Наприкінці грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Закон передбачає кримінальне покарання за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Автор: 

акциз (281) цигарки (354) тютюн (333) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+17
Але всі ми знаємо, що мета Гетьманцева - повна зупинка будь-якого виробництва в Україні.
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09.08.2024 18:26
+10
Нехай не пи.з.дИть.

Ондо бабки продають цигарки без акцизу. Звідси бачу.
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09.08.2024 17:42
+4
И всю эту подпольщину отдадут под Борю кауфмана?
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09.08.2024 18:33
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Нехай не пи.з.дИть.

Ондо бабки продають цигарки без акцизу. Звідси бачу.
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09.08.2024 17:42 Відповісти
Але ж виробляється не в Україні !

Може,-в придністров'ї,чи Білорусії....
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09.08.2024 19:02 Відповісти
Але всі ми знаємо, що мета Гетьманцева - повна зупинка будь-якого виробництва в Україні.
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09.08.2024 18:26 Відповісти
Невже?

Гетьманцев точно не тютюн курить.
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09.08.2024 18:29 Відповісти
Волосся із жіночої табАки
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09.08.2024 20:20 Відповісти
Піздабол!!
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09.08.2024 18:31 Відповісти
И всю эту подпольщину отдадут под Борю кауфмана?
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09.08.2024 18:33 Відповісти
А чи не вважаєте ви, що дегенерал Гетьманцев навмисно шукає, що б ще зламати в країні, а сам вже забронював місце у компанії свого шефа Сівковича?

По-іншому його "ідеї" пояснити не можна.
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09.08.2024 18:45 Відповісти
Бл.... Охрініти! Прямо мільярд дерев з бабушкофонами помножених на мільйон дронів від Зеленского на Космодромі серед українського Діснейленду! Взгалі вже населення за дебілів вважають. Прямо після оголошення результату виборів і почали так вважати.
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09.08.2024 18:58 Відповісти
мають на те право бо 73% , що доповзли до вавививерження є прямим доказом цього.
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09.08.2024 19:04 Відповісти
Дозвольте поцікавитися: що він має на увазі коли каже про співпрацю зі слідством "На сьогодні всі виробники тютюну, які не співпрацюють зі слідством, зупинені." Як виглядає ця співпраця? Може вона схожа зі стосом зелених папірців?
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09.08.2024 19:25 Відповісти
Хому подмяли? Вот кто крышует подпольную табачку -

Король контрафакта табака Валерий Хоменко: фабрики в Украине, «ДНР», России и покровительство «слуг народа»
Больше информации на портале Антикор

https://antikor.com.ua/ru/articles/586201-korolj_kontrafakta_tabaka_valerij_homenko_fabriki_v_ukraine_dnr_rossii_i_pokroviteljstvo_slug_naroda
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09.08.2024 19:47 Відповісти
Він просто довбень...
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09.08.2024 20:21 Відповісти
Його за це мочуть чпокнути і не буде нікого в чорній панамі під камерами.
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09.08.2024 20:39 Відповісти
Нелегального? Я щось НІЯКОГО тютюну вже майже місяць не бачу. Докурюю старі запаси, що робити потім - хз. Ще тижня на три осталося, тотім доведеться гівняні сигарети купувати.

Суки, спочатку нормальні цигарки заборонили (ароматизовані), потім смачний тютюн, тепер взагалі весь нормальний тютюн. Просто підараси, більше сказати нічого.
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09.08.2024 20:50 Відповісти
Мало того шо цей гетьманцев аферист ...він ще і нарциз ...а такі хер коли визнають ,шо зробили шкоду українцям
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09.08.2024 20:52 Відповісти
гіляка плаче за тобою колись ти втратиш цю посаду і зможеш возєднатись з гілякою
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09.08.2024 21:16 Відповісти
Ну і хто конкретно поніс кримінальну відповідальність за організацію виробництва нелегальних сигарет в Україні і відповідно несплати платежів у бюджет.
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09.08.2024 21:38 Відповісти
Могу назвать адрес киоска в своем городе в котором спокойно,несколько лет,продают безакцизные сигареты.
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09.08.2024 21:51 Відповісти
після перемоги над корупцією - вірю кожному слову
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09.08.2024 22:13 Відповісти
з цієї ж опери: а зеля заявив, що вже зупинив корупцію
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10.08.2024 07:18 Відповісти
А що б тебе підорга підняло і три раза об той тютюн гепнуло
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10.08.2024 08:43 Відповісти
Восьмий місяць не палю...Стаж був 50 років...
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10.08.2024 15:50 Відповісти
Ш ти піздиш.Заїдь у Володимир селючка під псевдо Леді Гага все життя гандлює під дахом мусорів і мера контрафактом на НП 1
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11.08.2024 13:03 Відповісти
Повна зупинка? Це щось новеньке. Приємно вражена. Все ж таки порядки наводять дивлюся
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12.08.2024 14:56 Відповісти
великий ворюга и кидала команды зескотов о чем то заявил
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13.08.2024 09:58 Відповісти
Гетьманцев - ворог українського народу!!!! Розтріляти без суда та слідства!!!!!
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22.08.2024 07:16 Відповісти

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