Україна офіційно почала процес реструктуризації боргу на $23 мільярди
Офіційно стартував процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старих бондів на папери нового випуску.
Про це сказано в повідомленні Мінфіну, облікованому на Лондонській біржі, передає ЕП.
Власники суверенних державних облігацій України отримали право на участь в обміні з метою отримання нових цінних паперів.
Україна запрошує утримувачів кожної серії суверенних облігацій та існуючих гарантованих "Укравтодором" облігацій обміняти свої існуючі облігації на нові цінні папери.
Реструктуризація має закінчитися до 27 серпня. Тим кредиторам, які погодяться на умови до 23 серпня, Україна виплатить додаткові кошти.
10 серпня спливає грейс-період за одним з випусків єврооблігацій уряду, а відтак, відсутність платежу за ними означало б настання дефолту.
Як повідомлялося, 1 серпня Кабінет Міністрів скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.
Крім того, Кабмін своїм рішенням на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).
Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?
Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.
За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.
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- Сам план довольно прост. Понадобится трастовый счет в распоряжении какого-нибудь международного органа, например, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, который сможет постепенно выделять эти средства для поддержки Украины. Затем необходимо, чтобы страны, в которых находятся эти активы, получили одобрение своих законодательных органов на перевод активов на этот счет. Это уже произошло в США, но львиная доля замороженных активов находится в Бельгии, в Euroclear, и поэтому именно Бельгии придется пойти на этот шаг.
Времени между итогами выборов в США в ноябре и инаугурацией президента США 20 января недостаточно. Поэтому самое время сделать это сейчас. Два с половиной года мы обсуждали целесообразность, практичность и законность конфискации этих активов. Высказывались различные опасения, но, как я уже сказал, единственный общий знаменатель - это то, что Россия должна будет выплатить репарации. И именно на нем должно держаться достижение данной цели.
- Я бы сказал: "Граждане, мы стоим перед выбором: либо поддержать Украину на ваши деньги как налогоплательщиков, что мы и делаем, но если американцы откажутся от этой идеи, нам придется использовать для этого еще больше ваших денег. Или же нам придется смотреть, как европейская страна вынуждена уступить значительную часть своей территории в результате вопиющей агрессии, оправданной тем, что на этой территории проживают русскоязычные". Я бы сказал, что все сводится к следующему: поддержим ли мы Украину вашими деньгами или же деньгами РФ и российских налогоплательщиков? С юридической, моральной, практической точки зрения ответ должен быть таким: тот, кто наносит ущерб, должен платить за последствия. Мне кажется, это неоспоримый аргумент, который европейские политики могли бы использовать в общении с гражданами.
мимо нас пронеслось.
нехай, тепер, наші діти та онуки, той борг виплачують.