Газові трейдери ЄС уникають українських сховищ після російських атак, – FT

Цього літа європейські трейдери використовують лише малу частину українських газових сховищ після російських атак.

Як пише Financial Times, підвищений ризик і відсутність цінових стимулів знизили привабливість обʼєктів, передає Forbes.

Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі й торік надала компаніям ЄС місце для зберігання надлишків газу напередодні зими.

Водночас після того, як навесні російські атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, зокрема насосні станції для зберігання газу, європейські обсяги в червні та липні впали лише до однієї десятої від тих, що зберігалися за той самий період минулого року.

"Постійні атаки Росії на українські сховища збільшують ризик зберігання газу", – заявив голова відділу торгівлі в континентальній Європі енергетичної групи Axpo Марко Заальфранк.

Цьогоріч закачування було незначним, навіть попри те, що сховища ЄС заповнені на 86% – це найвищий рівень цього року.

За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили всього 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів порівняно зі 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ті самі місяці минулого року.

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Хоча самі газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів, пошкодження надземних споруд, що використовуються для закачування газу в сховище або з нього, є суттєвим ризиком, що викликає занепокоєння трейдерів.

"Головна проблема не у втраті газу, а у неможливості його вилучення, коли він потрібен і затребуваний", – пояснив Заальфранк.

Накопичення газу у сховищах України прискорюється у літні місяці, коли ціни на газ низькі порівняно з іншими сезонами. Потім трейдери продають його, коли ціни зростають, щоб отримати прибуток, як правило, взимку, коли потреба в опаленні підвищує попит на природний газ.

Як повідомлялося, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов сподівається, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.

Україна пропонує близько 10 млрд кубометрів у своїх підземних сховищах. Це більше, ніж може запропонувати будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії.

У "Нафтогазі" сподіваються, що іноземні трейдери закачають в українські сховища не менше 4 млрд кубометрів газу, порівняно із 2,5 млрд кубометрів минулого року.