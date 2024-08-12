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Новини
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Хабар на $500 тисяч: Уряд звільнив Хейла з посади заступника міністра енергетики

заступник міністра Олександр Хейло

Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", – зазначив він.

Як повідомлялося, 12 серпня серпня у Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.

За даними САП, фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Чиновника затримали "на гарячому".

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла. До призначення на посаду заступника міністра у вересні минулого року він очолював ДП "Укрвугілля".

Автор: 

хабар (506) Кабмін (7745) звільнення (1003) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+5
а нагородити встигли?
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12.08.2024 11:33
+4
Готов целый день пробыть без света, если в счёт сэкономленного электричества, этого воришку казнят на электрическом стуле
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12.08.2024 12:15
+3
Это трагическая ошибка СБУ и НАБУ! У него глаза честного человека! Он не мог красть!!!
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12.08.2024 13:10
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а нагородити встигли?
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12.08.2024 11:33 Відповісти
А я знал одного Хейло. Белобрысый такой, мы думали это финская или карельская фамилия
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12.08.2024 12:09 Відповісти
кажуть, що у нього мамашка теж трохи тойво, з маланських, тільки той х...уйло, а цей хейло
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12.08.2024 16:44 Відповісти
Готов целый день пробыть без света, если в счёт сэкономленного электричества, этого воришку казнят на электрическом стуле
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12.08.2024 12:15 Відповісти
крисятничав і не ділився з "куратором"?
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12.08.2024 12:45 Відповісти
Это трагическая ошибка СБУ и НАБУ! У него глаза честного человека! Он не мог красть!!!
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12.08.2024 13:10 Відповісти
***********
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12.08.2024 15:23 Відповісти
А той що давав білий і пухнастий?
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12.08.2024 15:36 Відповісти
"тут можно так прибарахліться, хватіт дєтям і внукам" (с) цитата якогось депутата від слуги народу.
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12.08.2024 15:39 Відповісти
Прибарахлілся - їдь відпочивай. Дай прибарахлітись іншим.
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12.08.2024 23:46 Відповісти
Але ж маланець гарний, як лампа іншого маланця
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13.08.2024 09:00 Відповісти

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