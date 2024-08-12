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Новини
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Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, але відключень поки не планують

електроенергія,електрика,світло,леп

Енергетики повідомляють про зростання споживання електроенергії внаслідок спеки на півдні України. Утім, відключення світла населенню поки не плануються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло порівняно з тим же періодом минулого тижня.

Зокрема, у неділю 11 серпня, максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка 5 серпня.

"Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни буде повідомлено додатково", – наголосили в компанії.

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Водночас, як додали в "Укренерго", негода залишила без енергоживлення споживачів в 39 населених пунктах Київської області. На ранок були знеструмленими 13 населених пунктів. Досі тривають відновлювальні роботи.

Також через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 495 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Із технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+2
Зараз по Україні від 22 (Львів) до 29 (Крим).
Мапу подивіться, https://www.ventusky.com/?p=49.4;38.0;5&l=temperature-2m&t=20240808/0900 за увесь серпень. На тому тижні було спекотніше, а ні про які вимкнення не заїкалися. Ви взагалі за кого людей тримаєте - за повних ідіотів, які проковтнуть абсолютно любу сцянину в очі?
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12.08.2024 11:44
+1
ну, вже піймали винуватця, замміністра, х-йла...тепер, якщо справи не покращаться, то взяли не того або мало взяли..
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12.08.2024 12:17
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ну, вже піймали винуватця, замміністра, х-йла...тепер, якщо справи не покращаться, то взяли не того або мало взяли..
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12.08.2024 12:17 Відповісти
Зараз по Україні від 22 (Львів) до 29 (Крим).
Мапу подивіться, https://www.ventusky.com/?p=49.4;38.0;5&l=temperature-2m&t=20240808/0900 за увесь серпень. На тому тижні було спекотніше, а ні про які вимкнення не заїкалися. Ви взагалі за кого людей тримаєте - за повних ідіотів, які проковтнуть абсолютно любу сцянину в очі?
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12.08.2024 11:44 Відповісти
Вони вже виправляють свою помилку:
"15 серпня повертається спека: температура в деяких регіонах сягатиме 43 градусів, - радар Ventusky. Пік очікується 21 серпня".
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12.08.2024 13:36 Відповісти
Отже треба піднімати ціну до базарної, як хотіли цього, до 7 для населення. Та й ціну за газ для того ж таки населення, до базарної, до 15.
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12.08.2024 11:50 Відповісти
Рахунок отримав сьогодні за липень(ТОВ), тариф 11,16 грн....ну це вже песець повний....я зупиняюсь
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12.08.2024 11:58 Відповісти
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12.08.2024 12:02 Відповісти
Що ви постійно звиздите?! Де воно там зростає? Воно на одному рівні.
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12.08.2024 12:47 Відповісти
Які відкоючення світла?
Вимкніть грабіж країни міненерговошами
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12.08.2024 13:47 Відповісти

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