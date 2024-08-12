Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, але відключень поки не планують

Енергетики повідомляють про зростання споживання електроенергії внаслідок спеки на півдні України. Утім, відключення світла населенню поки не плануються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло порівняно з тим же періодом минулого тижня.

Зокрема, у неділю 11 серпня, максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка 5 серпня.

"Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни буде повідомлено додатково", – наголосили в компанії.

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Водночас, як додали в "Укренерго", негода залишила без енергоживлення споживачів в 39 населених пунктах Київської області. На ранок були знеструмленими 13 населених пунктів. Досі тривають відновлювальні роботи.

Також через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 495 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Із технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.