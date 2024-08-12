"Укрзалізниця" попередила про обмеження руху деяких поїздів через ремонтні роботи у Польщі

Унаслідок ремонту інфраструктури з польської сторони деякі поїзди Хелмського напрямку до 30 вересня курсуватимуть з обмеженим маршрутом.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць, тож тимчасове обмеження деяких поїздів до станції Дорохуськ збережеться до 30 вересня", – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що обмеження не стосується поїздів:

№67/68 Київ – Варшава – Київ;

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№119 Дніпро – Хелм;

№24 Хелм – Київ.

Ці та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Проте, маршрут поїздів №23 Київ –Хелм, №93/94 Харків – Хелм – Харків, №120 Хелм – Дніпро буде обмежений до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км.

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Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль у поїзді "Укрзалізниці". Водночас пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ.

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

"Укрзалізниця" звертає увагу, що пересадка на станції Дорохуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Така опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Як повідомлялося, з понеділка, 12 серпня, Польща розпочинає ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Вони триватимуть місяць.