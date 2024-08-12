Хто може отримати грант на навчання в університеті: У Міносвіти назвали умови

Абітурієнти, які за підсумками національного мультипредметного тесту не набрали достатньої кількості балів для вступу до вищого учбового закладу на бюджет, можуть отримати два види грантів від держави на оплату навчання на контракті.

Про це заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів інтервʼю Укрінформу.

"Якщо абітурієнт не потрапляє на бюджетне місце, тоді у нього є можливість отримати додаткову державну фінансову підтримку, але вона не буде покривати на 100% вартість навчання. Грантова система базується на принципі співфінансування: навчання частково оплачує студент чи його батьки, це також може бути стипендія від юридичної особи, а частково оплачує держава", – розповів заступник міністра.

Він уточнив, що цього року сума такого гранту може становити 15 тис. або 25 тис. гривень.

"Перший рівень – це 15 тисяч гривень. На цю суму може претендувати будь-який студент, який склав НМТ на рівні 150 балів за два будь-яких предмети або більше. Якщо вступник склав НМТ на 170 балів за два предмети або більше, він може претендувати на грант у сумі 25 тисяч грн", – зазначив Винницький.

Він додав, що у випадку, якщо абітурієнт подає заяву на спеціальність, яка є стратегічно важливою для держави, то сума гранту (15 тис. грн або 25 тис. грн) буде множитися на певний коефіцієнт. Для певних спеціальностей коефіцієнт становить 1 чи 1,3, для деяких – 1,5.

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Так, коефіцієнт 1,3 буде встановлений для мистецьких спеціальностей, філології (спеціалізація з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики), інформаційних технологій, компʼютерних наук, ветеринарії, охорони здоровʼя.

Коефіцієнт 1,5 встановлений для таких спеціальностей: освіта й педагогіка, природничі науки – фізика, біологія, хімія, математика, статистика, механічна інженерія, електрична інженерія, хімічна інженерія, електроніка, виробництво та технології, архітектура та будівництво, аграрні науки, терапія й реабілітація.

Водночас абітурієнти, які вступають на контрактну форму навчання на так звані конʼюнктурні спеціальності, такі як право, менеджмент, журналістика, низка інших, отримання гранту повинні мати не менше 170 балів НМТ за два предмети, зауважив заступник міністра.

Він додав, що наразі до пілотного проєкту з грантової підтримки вступників на контрактну форму навчання висловили бажання долучитися понад 150 закладів вищої освіти.

Як повідомлялося, раніше Кабмін схвалив реалізацію експериментального проєкту "Гроші ходять за студентом", який дозволить вступникам отримати гранти на навчання через "Дію".

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам", який передбачає перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Однак у другому читанні законопроєкт досі не розглянули.