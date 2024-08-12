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Новини Тіньова економіка
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Податкова служба відмовила "Винниківській тютюновій фабриці" у видачі ліцензії на виробництво сигарет

фабрика,винниківська,тютюнова

Державна податкова служба відмовилась видати ліцензію на виробництво тютюнових виробів ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" на Львівщині, де досі тривають обшуки у справі про нелегальне виробництво сигарет.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

Він оприлюднив відповідний лист Державної податкової служби від 2 липня за підписом в. о. заступника голови Євгенія Сокура.

Причиною відмови у видачі ліцензії вказано недотримання вимог законодавства щодо атестації виробництва тютюнових виробів, а також відсутність дозволів санітарно-епідеміологічної служби та органів державного пожежного нагляду стосовно виробництва тютюнових виробів на підприємстві.

Податкова служба відмовила "Винниківській тютюновій фабриці" у видачі ліцензії на виробництво сигарет.

Як повідомлялося, у червні на залізничній станції "Ізов" митники виявили у різних потягах тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без марок акцизного податку. Сигарети під цими брендами виробляє "Винниківська тютюнова фабрика". Контрабанду сховали серед тонн залізної руди, що прямувала до Польщі.

Нагадаємо, у травні Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, у тому числі на "Винниківській тютюновій фабриці", під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет. 

Голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев зазначав, що наразі нелегальне виробництво тютюнових виробів в Україні зупинене. Зокрема, три вітчизняних тютюнових підприємства втратили ліцензії, на Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області продовжуються обшуки, її ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.

Плінський

Автор: 

цигарки (354) тютюн (334) Державна податкова служба (356)


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Топ коментарі
+7
чхали вони на ту ліцензію, як працювали, так і будуть працювати, домовляться з ким треба й все...
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12.08.2024 16:32
+5
Будівництво цього фешена у курортній зоні визнали незаконним але це нічого не змінило.
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12.08.2024 16:37
+5
Тупо! Працювати будуть і так, але без ліцензії, без сплати акцизів і податків. Або ж обладнання пемюревезуть на іншу локацію. Бл*ть, заборонити найлегше, а зробити так, щоб було вигідно державі - не вистачає розуму. Яка користь державі від обладнання, яке стоїть? Хоча тут може бути варіант зі змушувпнням до нелегальної роботи, просто на кишеню тому ж Гєтманцеву.
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12.08.2024 16:46
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Вони, часом, військовим цигарки в якості допомоги не постачали?
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12.08.2024 16:22 Відповісти
а если и постачали (не факт) - что это меняет?
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12.08.2024 16:27 Відповісти
То до узкоязичних не доходить.

Бо то є теж, диверсія.
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12.08.2024 16:55 Відповісти
власник ось ЦЬОГО фешена у курортній зоні та не порішає?! не смішіть...

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12.08.2024 16:31 Відповісти
Будівництво цього фешена у курортній зоні визнали незаконним але це нічого не змінило.
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12.08.2024 16:37 Відповісти
3,14ьож
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13.08.2024 00:30 Відповісти
чхали вони на ту ліцензію, як працювали, так і будуть працювати, домовляться з ким треба й все...
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12.08.2024 16:32 Відповісти
Тупо! Працювати будуть і так, але без ліцензії, без сплати акцизів і податків. Або ж обладнання пемюревезуть на іншу локацію. Бл*ть, заборонити найлегше, а зробити так, щоб було вигідно державі - не вистачає розуму. Яка користь державі від обладнання, яке стоїть? Хоча тут може бути варіант зі змушувпнням до нелегальної роботи, просто на кишеню тому ж Гєтманцеву.
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12.08.2024 16:46 Відповісти
2019 рік. "...зі мною прийде команда ефективних менеджерів". Бандюки від Януковича просто скромняги в порівнянні з такими менеджерами.
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12.08.2024 16:57 Відповісти
На мою думку, "абсолютного кінця" цій фабриці не буде, а просто цей об'єкт тимачасово перейде в державну власність, а пізніше її виставлять на приватизацію і хтось "зі своїх її викупить". І знову будуть штампувати, продавати на ліво і право, вивозити правдами-неправдами закордон і все буде ОК, бо просто ця фабрика буде вже "в потрібних руках" - в того хто буде "правильно ділитися".
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12.08.2024 16:48 Відповісти
Мало занесли!
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12.08.2024 16:51 Відповісти
Так що, віджимають бізнес?
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12.08.2024 17:44 Відповісти
Хочуть грошей?
Чи це акція на замовлення контрабандистів
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12.08.2024 17:52 Відповісти
Сигарет???

Тобто, цигарки можуть виробляти?
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12.08.2024 17:55 Відповісти
відіжмуть і видадуть ліцензію
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12.08.2024 18:03 Відповісти
Для контрабасу ліцензій не потрібно.Я час від часу проїзджаю біля тої фабрики,в мене дача біля озера,яке,до речі,присвоїв собі власник тої ж фабрики Козловський.І заодно гектарів з п"ятдесят реліктового букового лісу кругом.А це найбільше озеро в межах Львова.Набудував там отелів,ще там чогось і каже мені дозволили депутати.А голова Винниківської міськради як дав дозвіл так відразу і помер,не дочекався есбеушників які вже до нього йшли.Тютюнова фабрика то малий епізод в тому великому розкраданні і курвевстві що є...Там все якась останнім часом заваруха на прохідній.Якісь шини,якісь люди,есбеушники приїдуть - їх поб"ють якісь інші,потім ті б"ють перших і так воно все крутиться...це називається борьба з корупцією і расхіщєнієм народного добра...
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12.08.2024 18:11 Відповісти
Не озеро,а помия зі сцякама була.Але наш хлоп хоче щоб все було на халяву,особливо озеро біля дачі
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13.08.2024 00:33 Відповісти
Вільний доступ до озер,річок тощо гарантує Конституція України.А це було озеро протічне і дуже велике.Щоб воно стало помиями зі сцяками туди потрібно одночасно запустити не менше як пів тисячі таких дебілів як ти.За перепрошення якщо образив...
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13.08.2024 16:57 Відповісти
Податкова не дуже розкидається ліцензіями. Так один із спиртзаводів на Черкащині, перейшовши у приватну власність через продаж на аукціоні три роки не міг розпочати свою діяльність через протидію податкової. І тепер не може її почати, тому що різні рішали малюють власникам цифру у 2 мільйони і не гривень за ліцензію.
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12.08.2024 18:18 Відповісти
А)(уєть текст: зобовязую відмовити
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13.08.2024 00:29 Відповісти
Злодії -патріоти у вагонах з вугіллям вивозили контрабандою сигарети. Закрити фабрику це зло, яка працювала на злодіїв і продати нехай не позорять власники-патріоти Україну.
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13.08.2024 05:02 Відповісти
Шануймося українці!
Все набагато простіше:

15 травня 2024 р. - Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала 30 млн доларів США.

За планом на фабриці працюватиме 5 виробничих ліній. Першу з них запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.
https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/details/philip-morris-launched-new-factory-in-lviv-2024

І нахіба їм ті конкуренти!
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15.08.2024 12:32 Відповісти

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