Податкова служба відмовила "Винниківській тютюновій фабриці" у видачі ліцензії на виробництво сигарет.

Державна податкова служба відмовилась видати ліцензію на виробництво тютюнових виробів ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" на Львівщині, де досі тривають обшуки у справі про нелегальне виробництво сигарет.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

Він оприлюднив відповідний лист Державної податкової служби від 2 липня за підписом в. о. заступника голови Євгенія Сокура.

Причиною відмови у видачі ліцензії вказано недотримання вимог законодавства щодо атестації виробництва тютюнових виробів, а також відсутність дозволів санітарно-епідеміологічної служби та органів державного пожежного нагляду стосовно виробництва тютюнових виробів на підприємстві.

Як повідомлялося, у червні на залізничній станції "Ізов" митники виявили у різних потягах тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без марок акцизного податку. Сигарети під цими брендами виробляє "Винниківська тютюнова фабрика". Контрабанду сховали серед тонн залізної руди, що прямувала до Польщі.

Нагадаємо, у травні Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, у тому числі на "Винниківській тютюновій фабриці", під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет.

Голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев зазначав, що наразі нелегальне виробництво тютюнових виробів в Україні зупинене. Зокрема, три вітчизняних тютюнових підприємства втратили ліцензії, на Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області продовжуються обшуки, її ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.