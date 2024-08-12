ДТЕК Ахметова скасував підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення руди і вугілля через суд

Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним наказ Мінінфраструктури №586 від 2021 року "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".

Рішення ухвалено за позовом приватної компанії, яка через суд намагається знизити для себе тарифи на перевезення вантажів залізницею, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Приватні компанії, що входять до великої промислової групи використовуючи суди намагаються анулювати зміни до тарифів на вантажні перевезення, які були узгоджені та запроваджені ще у 2021-2022 роках. Під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни", – зазначається у повідомленні компанії.

В "Укрзалізниці" пообіцяли оскаржити це рішення суду, зауваживши, що ще дві подібні справи розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

"Товариство вважає таке рішення безпідставним та необґрунтованим, адже суд під час розгляду справи вийшов за межі своїх повноважень та оцінював доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність такого рішення органу державної влади законодавчим актам. Фактично суд перебрав на себе повноваження Міністерства інфраструктури та інших органів", – наголошується у повідомленні.

Читайте також: У ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу"

В "Укрзалізниці" на називають позивача, проте дані судового реєстру свідчать, що з відповідним позовом до суду звернулася компанія "ДТЕК Західенерго", що входить до енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Суд 11 липня позов задовольнив, проте це рішення ще не набуло чинності.

При цьому у серпні 2022 року Окружний адмінсуд Києва залишив позовну заяву без розгляду, але "ДТЕК Західенерго" отримало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який доручив продовжити розгляд справи у суді першої інстанції.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури своїм наказом №586 від 2021 року підвищило тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу (в тому числі залізної руди та вугілля) залізничним транспортом з січня 2022 року на 9%. Очікувалося, що підвищення тарифів забезпечить додаткові надходження "Укрзалізниці" на суму 2,31 млрд грн.