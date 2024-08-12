Найбільший підрядник "Укравтодору" отримав 1,5 мільярда на утримання доріг на Харківщині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області 9 серпня уклала договір з ТОВ "Група Компаній "Автострада" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 1,5 мільярда гривень.

Строк виконання договору – до кінця липня 2027 року, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorrо.

Очікувана вартість закупівлі становила 2 млрд грн, участь у тендері взяли чотири компанії. Завдяки конкуренції підсумкову вартість вдалося знизити до 1,5 млрд грн.

За умовами угоди, "Група Компаній "Автострада" має забезпечити утримання доріг державного значення на Харківщині загальною протяжністю 635,2 км та 50 мостів на них. Зокрема, підрядник має ремонтувати дорожнє покриття, очищувати дороги від снігу та посипати їх сіллю взимку, очищувати водовідвідні конструкції, прибирати сміття та скошувати траву на узбіччях тощо.

У тому числі угодою передбачено 240,27 млн грн на покриття додаткових інфляційних витрат та 183,94 млн грн – на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг.

До кінця 2024 року за договором передбачене фінансування у розмірі 345,92 млн грн, у 2025 році – 500,16 млн грн, а у 2026-2027 роках – 654,41 млн грн.

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Як повідомлялося, у липні "Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником і переможцем тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві. Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн. Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Однак у травні КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.

"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – розповідав бізнесмен.