Китай успішно випробував свій найбільший вантажний безпілотник та вертолітне таксі

У Китаї успішно випробували найбільший на сьогодні вантажний дрон, а також був здійснений перший політ вертолітного таксі на новому маршруті до Шанхаю.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, політ тривав 20 хвилин.

Створений компанією Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co дрон має вантажність 2 тонни, розмах крил – 16,1 м і висоту – 4,6 м. Таким чином він трохи більший за найпопулярніший у світі легкий літак, чотиримісний Cessna 172.

Як зазначається, уитайські виробники випробовують дедалі більші корисні вантажі, а транспортні компанії планують послуги авіатаксі, як пілотовані, так і безпілотні, оскільки Китай послаблює обмеження повітряного простору та надає стимули для розвитку економіки на малих висотах.

Китай уже почав комерційні поставки безпілотниками.

Так, у травні фірма вантажних безпілотників Phoenix Wings, яка є частиною гіганта доставки SF Express, почала доставляти свіжі фрукти з острівної провінції Хайнань до південного Гуандуну за допомогою безпілотників Fengzhou-90.

Вантажні безпілотники обіцяють коротші терміни доставки та нижчі транспортні витрати, розширюючи доставку в місця, де відсутні звичайні авіаційні засоби, наприклад, приміщення на дахах у густонаселених містах.

Також відбувся перший політ комерційного пасажирського вертольота на маршруті з міста Куньшань до Шанхайського аеропорту Пудун.

Ціна квитка в один бік становить до 1800 юанів ($250), і передбачається, що час у дорозі складе 20 хвилин замість кількох годин.

Очікується, що маршрутом, який відкриється 18 серпня, можуть скористатися до 30 тис. пасажирів на рік. Шанхай також планує розширити мережу маршрутів до інших міст у дельті річки Янцзи.