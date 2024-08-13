Продажі гібридних авто в Україні зросли вполовину. Найпопулярніші моделі

У липні український автопарк поповнили майже 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 56% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 – 345 продажів. Другий результат у Toyota Camry – 96, третій – у Toyota Yaris Cross – 73.

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість має Ford Fusion US – 94 авто. Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (63) та KIA Niro (56).

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. При цьому українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.