Заявка на транзит російського газу через Україну зросла на 7%

Заявка на транзит російського газу через територію України у вівторок збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що обсяг підтвердженої номінації через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" становить 42,4 млн кубометрів проти 39,6 млн кубометрів днем раніше.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського писало, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС. Пізніше відповідне відео оприлюднили українські військові.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 серпня повідомив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км території РФ і продовжують наступальну операцію в Курській області.

Наразі "Суджа" – це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Після повідомлень про встановлення контролю ЗСУ над цією станцією ціни на газ у Європі вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну.

Водночас номінація на транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизилася до 37,25 млн кубометрів.

У російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".