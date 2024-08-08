ЗСУ взяли під контроль російську газовимірювальну станцію "Суджа", – WР із посиланням на радника Зеленського

Збройні Сили України під час проведення спецоперації у Курській області РФ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського, який говорив на умовах анонімності.

Він додав, що Україна поки не отримувала критики з боку США за операцію на території РФ.

У середу 7 серпня у російських Телеграм-каналах з’явилися непідтверджені повідомлення, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ. Українські посадовці цю інформацію офіційно не коментували.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників. Саме цій точці фіксують обсягу газу, який передається для транзиту. Без такої фіксації транзит неможливо обліковувати.

Після повідомлень про встановлення контролю ЗСУ над цією станцією ціни на газ у Європі вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну.

Водночас номінація на транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизилася до 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року. Попередньо, завтра транзит має відновитися до звичних обсягів – об`єм підтвердженої номінації на транзит газу 9 серпня становить 41,7 млн кубометрів, свідчать дані Оператора ГТС України.

У російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".

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Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.