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Новини Тіньова економіка
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У Раді анонсували нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб

переводы,платежи

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки пропонує посилити контроль за переказами між картками фізичних осіб для боротьби з використанням так званої схеми "дропів".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, голова ТСК Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За словами депутата, особливо активно схема використання підставних карток ("дропів") для нелегальних операцій почала використовуватися після того, як у 2023 році вдалося закрити схему "міскодінгу" (підміни призначення платежу при здійсненні банківських переказів).

Він навів дані Національного банку про те, що через одну підставну картку ("дроп") на рік проходить приблизно 2-2,5 млн грн.

"Тобто навіть по 80 тис. дропів, які виявив НБУ, – це вже десь біля 200 млрд грн проходить через "дропів" в рік за дуже консервативними оцінками. І це тільки "дропи" по двом великим банкам", – написав Железняк, уточнивши, що втрати держбюджету від такої схеми оцінюються у понад 50 млрд грн.

На його думку, часто люди несвідомо стають учасниками такого злочину.

"Але є і такі, які ходять від банку до банку щоб відкрити свої рахунки, які потім продають злочинцям. Одна картка живе пару місяців до блокування. Але зазвичай встигають відкрити ще купу карток. Дуже часто "дропів" ховають під начебто волонтерів", – зазначив депутат.

Железняк додав, що для боротьби з "дропами" потрібно ухвалити декілька дієвих рішень:

  • створити реєстр рахунків, який дозволить бачити "скомпрометовані" рахунки та фізичних осіб;
  • ️посилити вимоги банків до фінмоніторингу та запровадити обмеження обороту коштів без підтвердження доходів;
  • ️обмежити вихідні обсяги карткових операцій між фізособами (р2р) та їх кількості, що збільшить вартість обслуговання схеми 5-8 разів, зараз це обмеження обговорюють з волонтерською спільнотою;
  • ️обмеження залучення нових клієнтів для тих фінансових установ, які не забезпечують належний контроль з операціями;
  • ️запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі "дропів"

Читайте також: Голова Нацбанку Пишний підтвердив намір обмежити перекази з картки на картку для громадян

Як повідомлялося, Національний банк вже до кінця цього тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів", розповів голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, представники Нацбанку провели кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, після чого "градус напруги знизився".

Нагадаємо, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати

Автор: 

банки (6954) НБУ (9266) переказ (87) грошові перекази (196) Железняк Ярослав (88)


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Топ коментарі
+36
у цих покидьків ( не тільки зелених) поняття окрім:
обмежити
оштрафувати
заблокувати
відібрати
закрити
позбавити
підняти вартість
підняти податки
підняти акцизи
підняти тарифи
Є ??
НЕМАЄ. ! Бо це казнокради-покидьки, яких за всі роки існування Країни ще не було!
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13.08.2024 14:12
+20
Что предлагает НБУ:
не более 30 отправлений в месяц, на сумму не более 100 000 грн/мес.
по получениям на карточку НБУ разъяснений не дал
почему человек не может распоряжаться собственными деньгами по своему усмотрению - НБУ разъяснений не дал.

Из серии: Если у нас плохая статистика по авариям со смертельными исходами, значит ... надо запретить автомобили. Не автомобиля - нет проблемы.
Странно, что у нас еще типа действует уголовный кодекс, согласно которму преступление надо доказывать. А накуя? Всех к стенке.
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13.08.2024 14:52
+19
Ще один крок у Совок. ********* та їншим совкодрочерам повинно сподобатись.
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13.08.2024 14:10
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Такі суми і повз зелені лапки? Ай-ай-ай!

Заборонимо!
І не треба думати як стимулювати вихід з тіні.
І не треба задаватися питаннями, як до такого дійшло.

Ще трохи натисни - і побачиш як працює бартер. Ти ж, мабуть, не застав?
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13.08.2024 13:59 Відповісти
Відкрийте тільки кордони, і побачите, скільки любителів такого садо-мазо тут залишиться...
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13.08.2024 14:04 Відповісти
нікуя - випускатимем тільки тих хто цих клоунів не обирав )))
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13.08.2024 15:45 Відповісти
я залишусь, бо це моя країна, а ті хто обирав цих виродків втечуть, бо насрали і втікати, категорія така.
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13.08.2024 16:15 Відповісти
Ще один крок у Совок. ********* та їншим совкодрочерам повинно сподобатись.
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13.08.2024 14:10 Відповісти
Ти поки єдина жива людина в ланцюгу коментів вкинутих тролями, тому відповідаю.
Це якраз не совок, це перші кроки до того стану речей, у якому існуть усі цивілізовані країни і США і Європа і Австралія, і Гонконг і Сингапур.
Так, це дуже не звично для нас, що пройшли 90-ті і де готівка- головна валюта.
В Європі ти не зможеш розрахуватися НІДЕ, більше ніж на 3000 Євро готівкою. Навіть у фіз особи за готівку купити авто. Хіба що ту, що дійсно коштує не більше 3000 Євро.
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13.08.2024 21:54 Відповісти
До чого тут готівка якщо мова про перекази з картки на карту. Як раз с таким рішенням все в готівку і піде. До речі, якщо готівкою я розрахуватися не можу, а на перекази обмеження то як мені купити те саме авто?
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14.08.2024 09:15 Відповісти
Ти туфтово дурачка граєш
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14.08.2024 09:52 Відповісти
Стаття про перекази ти про готівку, а дурник я? )))))
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14.08.2024 11:52 Відповісти
Нє, ти дурачка невдало намагаєшся грати, прекрасно розуміючи, що мова йде саме про сіру і чорну готівку. Тобі обнальщики за кількість вкидів обіцяли платити ?
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14.08.2024 12:32 Відповісти
Гарно граючий розумного, ти про це розповіси батькам солдат та особливо волонтерам. Ця, твоя, ZEлена влада цім дуже буде заважати волонтерам. Юсуповій, Інформспротиву, тощо, а у Парашній ********* цім будуть дууууже задоволені.
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14.08.2024 13:01 Відповісти
Ти прочитав, що саме написано у статті?

Мова йде, про відслідковування шахрайських операцій. Волонтери отримують на картки так, як і раніше отримували і перераховують на закупівлю обладнання для військових.
А мова йде, про картки, на які будуть приходити безготівкові кошти, а в подальщому буде зніматися ГОТІВКА. Ти різницю у змозі зрозуміти, чи додатково потрібні пояснення ?
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14.08.2024 14:13 Відповісти
Ти туфтово дурачка граєш, ZEлебобік.
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14.08.2024 14:14 Відповісти
Тобі і грати дурачка не потрібно, сходи до онука, він тобі, страрому дурню на пальцях пояснить.
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14.08.2024 14:20 Відповісти
Давай так, якщо ти не зможеш зформулювати суть своїх претнзії до контролю за перерахуванням із карткового рахунку, на картковий рахунок, ти визнаєш, що ти олігофрен .
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14.08.2024 14:31 Відповісти
Тоб то, ти не в змозі сформулювати суть претензій до контролю платежів між картками.
За умовами що були визначені, ти визнав, що ти - олігофрен
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14.08.2024 16:06 Відповісти
Дог речі, "розумнику" від Гетманцева, переказ з картки на картку він безготівковий чи через укрпошту або НП готівку якось перевозять, з картки на картку.
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14.08.2024 14:29 Відповісти
А якщо ти бажаєш задонатити не 2 гривні, а мільон, та ж Юсупова, чи Бутусов, чи Донік, чи інші волонтери дають НОМЕР РАХУНКУ. І навіть маленький волонтер, за твоїм проханням надасть тобі НОМЕР РАХУНКУ, бо кожна картка прив'язана до РАХУНКУ.. Було б бажання гроші надавати, а як їх перерахувати проблєм не існує
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14.08.2024 14:17 Відповісти
Олігофрен, із першого ж запиту у гугл.

Пайпал - .name Приват - 5168752017223390 Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142 🔗 Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z 💳 Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253.,

Ти розумієш, що таке UA7532...?
Це і є номер рахунку, і на нього можна переказувати БУДЬ- ЯКУ СУМУ, бараненко старий .
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14.08.2024 14:39 Відповісти
Придурок !
Пей- Пал, це також перекази на КАРТКОВІ РАХУНКИ, ідіот!
А КОЖНА КАРТКА випускається на раніш ВІДКРИТИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК!!!
Звернись до свого банку і тобі, недоумку це швидко пояснять.
І саме цей , банківський рахунок, що починаєтося із UA.. і надають волонтери, чи збирачі коштів на підтримку військових.
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14.08.2024 16:03 Відповісти
До речі, старий скнара, із писаного тобою, виплива є, що ти НІКОЛИ НЕ ДОНАТИВ НА Цензор, чи на ФОНД БУТУСОВА. БО на Цензор і на САМ ФОНД можна перерахувати кошти ТІЛЬКИ ЗА БАНКІВСЬКИМИ РЕКВІЗИТАМИ. Це організації і у ниих НЕМАЄ КАРТОК
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14.08.2024 14:48 Відповісти
Бліін, ну рідкісний ходячий недоумок
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14.08.2024 16:11 Відповісти
Та ж Юсупова дає НОМЕРИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ в Приваті І МОНОбанку. І коли ти, недоумок, відкриваєш банківський додаток на ПК, чи в телефоні, все рівно які скопійовані реквізити вставляти в платіжку, реквізити картки, чи реквізити рахунку. Більшість людей, тим більш ФОПів і підприємств і так зараз копіює РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ і сплачує за реквізитами рахунку. Тим більше, недоумок, кошти у БУДЬ ЯКОМУ ВИПАДКУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ САМЕ НА РАХУНОК!
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14.08.2024 16:19 Відповісти
Поц, тебе запитали за твій опитування волонтерів, а ти тут з себе шось корчиш. Ти вже опитав волонтерів, як ім це буде, зручно чи ні? І не тицай тут Європою, у Європі нема війни і нема волонтерів, зрозумій це, дебіл від зеленой шобли уйобків.
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14.08.2024 18:12 Відповісти
Ще не вистачало, щоб російські тролі свої п'ять копійок вставляли.
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14.08.2024 19:37 Відповісти
Тобто, опитування волонтерів ти не проводив. Оно і не дивно, бо вони, волонтери, тобі, твому Гетманцеву, (співробітнику фсбшника та зрадника Деркача) поперек горлянки. Пішов у дупу, срань ти пропарашная ЗЕленая.
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14.08.2024 20:19 Відповісти
Троль, що ти так розпалірувався?
Якщо хочеш задонатити на рахунок " Диких Шершней", минуючи картку.
Ось тобі реквізитм із їхнього сайту.
💳 Банківські реквізити:
Найменування отримувача: БО БФ ДИКІ ШЕРШНІ
Код отримувача: 45364185
Рахунок отримувача: UA153052990000026007030121494
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
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14.08.2024 21:38 Відповісти
Ви схожі на людину, у якої не всі дома.Спочатку неначебто врівноважені, а потім від вас летять прокльони, приниження, істерика.
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30.09.2024 19:00 Відповісти
у цих покидьків ( не тільки зелених) поняття окрім:
обмежити
оштрафувати
заблокувати
відібрати
закрити
позбавити
підняти вартість
підняти податки
підняти акцизи
підняти тарифи
Є ??
НЕМАЄ. ! Бо це казнокради-покидьки, яких за всі роки існування Країни ще не було!
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13.08.2024 14:12 Відповісти
"ще не було"
Вони завжди були, при будь-якій владі.
Влада "змінюється", а ці організми завжди при справі.
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Але все ж, воєнний стан та можливість безлімітних термінів влади і пакування будь кого через будь яку причину під приводом "це агент кремля" розв'язали зеленим руки максимально. Ще такого за історію України дійсно не було
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13.08.2024 15:03 Відповісти
З метою боротьби з волонтерами...
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13.08.2024 14:50 Відповісти
ну псевдо-волонтерів теж вистачає...
тут скоріш "чужим --нічого, своїм усе"...
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13.08.2024 20:36 Відповісти
100%
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14.08.2024 13:02 Відповісти
Что предлагает НБУ:
не более 30 отправлений в месяц, на сумму не более 100 000 грн/мес.
по получениям на карточку НБУ разъяснений не дал
почему человек не может распоряжаться собственными деньгами по своему усмотрению - НБУ разъяснений не дал.

Из серии: Если у нас плохая статистика по авариям со смертельными исходами, значит ... надо запретить автомобили. Не автомобиля - нет проблемы.
Странно, что у нас еще типа действует уголовный кодекс, согласно которму преступление надо доказывать. А накуя? Всех к стенке.
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13.08.2024 14:52 Відповісти
бо тут ніби нічого й протизаконного немає, але ж і проконтролювати не можуть, тому такий тупий вихід придумали, обмежити або заборонити.
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13.08.2024 16:17 Відповісти
Если деньги имеют незаконное (криминальное) происхождение - доказывайте и блокируйте. А они сначало блокируют, а потом ТЫ ИМ должен доказывать что деньги законные. А как же презумпция невиновности? Отменили? Ладно, допустим. А почему тогда такое же правило не действует против коррупционеров?
Причем что удивительно, "презумпцию виновности" они применяют против ВСЕХ граждан, но не применяют против коррупционеров. Вы спросите: Почему? Да потому, что законы пишут депутаты. А пчелы против меда не бывают ...
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13.08.2024 18:10 Відповісти
что такое 100 000 по сегодняшнему курсу - это вообще НИЧЕГО
бывает нужно кому то долг отдать или попросить кого-то что-то купить и привести так как у тебя времени нет или здоровья
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13.08.2024 19:19 Відповісти
або, хтось помер.
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13.08.2024 20:34 Відповісти
Від цих дибілів нічого іншого і не можна було очікувати.
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13.08.2024 17:27 Відповісти
Ох, если бы только это. Из-за этих дебилов мы войну проигрываем!
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13.08.2024 19:23 Відповісти
Дебіли, скоріше, це ми, бо не вимагаємо вибори для цих гадів
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15.08.2024 06:03 Відповісти
Пишний два місяці пишно шурував баксами та криптою, а тепер можна ставити шлагбаум. Мета ж одна-поповнити бюджет держави зелених.
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13.08.2024 15:56 Відповісти
просто твари зеленые - что же вы уроды творите? ******** гетманцев пышный и зе-наркоман
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13.08.2024 19:21 Відповісти
ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ, глушіть все що можете, люди і так тут наче в раю живуть, мало того що кацапська моль все робить що б тут ніхто не жив дак тут є ще зелені помічники-вбивці нашої економіки в лиці гетьманцева і нбу..
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13.08.2024 21:23 Відповісти
Парадокс: афери з дропами є, а кримінальних справ по цих злочинах НЕМА!
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14.08.2024 00:19 Відповісти
Щось давно зєля не гадив, здається з часу узаконення зРадою корупції. Ну щож, між відосіками треба і погадити
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15.08.2024 05:59 Відповісти
просророченные что то там пропонують
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11.09.2024 11:59 Відповісти
Українці все більше починають нагадувати жабу яку повільно варять в кастрюлі, спочатку вода була холодненька але до окропу недалеко.
Це не жарт і не перебільшення - до Північної Кореї вже недалеко, стадію Белорусі Україна вже пройшла.
Як що нічого не будемо робити, то так і буде.
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28.09.2024 23:10 Відповісти
Похоже, им там нечем заняться. Не хотят ли эти великие борцы за справедливость пойти на фронт? Кулебу бы ещё прихватили. Лопатами поделится
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29.09.2024 00:45 Відповісти

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