У Раді анонсували нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки пропонує посилити контроль за переказами між картками фізичних осіб для боротьби з використанням так званої схеми "дропів".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, голова ТСК Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За словами депутата, особливо активно схема використання підставних карток ("дропів") для нелегальних операцій почала використовуватися після того, як у 2023 році вдалося закрити схему "міскодінгу" (підміни призначення платежу при здійсненні банківських переказів).

Він навів дані Національного банку про те, що через одну підставну картку ("дроп") на рік проходить приблизно 2-2,5 млн грн.

"Тобто навіть по 80 тис. дропів, які виявив НБУ, – це вже десь біля 200 млрд грн проходить через "дропів" в рік за дуже консервативними оцінками. І це тільки "дропи" по двом великим банкам", – написав Железняк, уточнивши, що втрати держбюджету від такої схеми оцінюються у понад 50 млрд грн.

На його думку, часто люди несвідомо стають учасниками такого злочину.

"Але є і такі, які ходять від банку до банку щоб відкрити свої рахунки, які потім продають злочинцям. Одна картка живе пару місяців до блокування. Але зазвичай встигають відкрити ще купу карток. Дуже часто "дропів" ховають під начебто волонтерів", – зазначив депутат.

Железняк додав, що для боротьби з "дропами" потрібно ухвалити декілька дієвих рішень:

створити реєстр рахунків, який дозволить бачити "скомпрометовані" рахунки та фізичних осіб;

️посилити вимоги банків до фінмоніторингу та запровадити обмеження обороту коштів без підтвердження доходів;

️обмежити вихідні обсяги карткових операцій між фізособами (р2р) та їх кількості, що збільшить вартість обслуговання схеми 5-8 разів, зараз це обмеження обговорюють з волонтерською спільнотою;

️обмеження залучення нових клієнтів для тих фінансових установ, які не забезпечують належний контроль з операціями;

️запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі "дропів"

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Як повідомлялося, Національний банк вже до кінця цього тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів", розповів голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, представники Нацбанку провели кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, після чого "градус напруги знизився".

Нагадаємо, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати