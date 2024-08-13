У Раді анонсували нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб
Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки пропонує посилити контроль за переказами між картками фізичних осіб для боротьби з використанням так званої схеми "дропів".
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, голова ТСК Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.
За словами депутата, особливо активно схема використання підставних карток ("дропів") для нелегальних операцій почала використовуватися після того, як у 2023 році вдалося закрити схему "міскодінгу" (підміни призначення платежу при здійсненні банківських переказів).
Він навів дані Національного банку про те, що через одну підставну картку ("дроп") на рік проходить приблизно 2-2,5 млн грн.
"Тобто навіть по 80 тис. дропів, які виявив НБУ, – це вже десь біля 200 млрд грн проходить через "дропів" в рік за дуже консервативними оцінками. І це тільки "дропи" по двом великим банкам", – написав Железняк, уточнивши, що втрати держбюджету від такої схеми оцінюються у понад 50 млрд грн.
На його думку, часто люди несвідомо стають учасниками такого злочину.
"Але є і такі, які ходять від банку до банку щоб відкрити свої рахунки, які потім продають злочинцям. Одна картка живе пару місяців до блокування. Але зазвичай встигають відкрити ще купу карток. Дуже часто "дропів" ховають під начебто волонтерів", – зазначив депутат.
Железняк додав, що для боротьби з "дропами" потрібно ухвалити декілька дієвих рішень:
- створити реєстр рахунків, який дозволить бачити "скомпрометовані" рахунки та фізичних осіб;
- ️посилити вимоги банків до фінмоніторингу та запровадити обмеження обороту коштів без підтвердження доходів;
- ️обмежити вихідні обсяги карткових операцій між фізособами (р2р) та їх кількості, що збільшить вартість обслуговання схеми 5-8 разів, зараз це обмеження обговорюють з волонтерською спільнотою;
- ️обмеження залучення нових клієнтів для тих фінансових установ, які не забезпечують належний контроль з операціями;
- ️запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі "дропів"
Як повідомлялося, Національний банк вже до кінця цього тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів", розповів голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, представники Нацбанку провели кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, після чого "градус напруги знизився".
Нагадаємо, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).
Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати
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І не треба думати як стимулювати вихід з тіні.
І не треба задаватися питаннями, як до такого дійшло.
Ще трохи натисни - і побачиш як працює бартер. Ти ж, мабуть, не застав?
Це якраз не совок, це перші кроки до того стану речей, у якому існуть усі цивілізовані країни і США і Європа і Австралія, і Гонконг і Сингапур.
Так, це дуже не звично для нас, що пройшли 90-ті і де готівка- головна валюта.
В Європі ти не зможеш розрахуватися НІДЕ, більше ніж на 3000 Євро готівкою. Навіть у фіз особи за готівку купити авто. Хіба що ту, що дійсно коштує не більше 3000 Євро.
Мова йде, про відслідковування шахрайських операцій. Волонтери отримують на картки так, як і раніше отримували і перераховують на закупівлю обладнання для військових.
А мова йде, про картки, на які будуть приходити безготівкові кошти, а в подальщому буде зніматися ГОТІВКА. Ти різницю у змозі зрозуміти, чи додатково потрібні пояснення ?
За умовами що були визначені, ти визнав, що ти - олігофрен
Пайпал - .name Приват - 5168752017223390 Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142 🔗 Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z 💳 Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253.,
Ти розумієш, що таке UA7532...?
Це і є номер рахунку, і на нього можна переказувати БУДЬ- ЯКУ СУМУ, бараненко старий .
Пей- Пал, це також перекази на КАРТКОВІ РАХУНКИ, ідіот!
А КОЖНА КАРТКА випускається на раніш ВІДКРИТИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК!!!
Звернись до свого банку і тобі, недоумку це швидко пояснять.
І саме цей , банківський рахунок, що починаєтося із UA.. і надають волонтери, чи збирачі коштів на підтримку військових.
Якщо хочеш задонатити на рахунок " Диких Шершней", минуючи картку.
Ось тобі реквізитм із їхнього сайту.
💳 Банківські реквізити:
Найменування отримувача: БО БФ ДИКІ ШЕРШНІ
Код отримувача: 45364185
Рахунок отримувача: UA153052990000026007030121494
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
обмежити
оштрафувати
заблокувати
відібрати
закрити
позбавити
підняти вартість
підняти податки
підняти акцизи
підняти тарифи
Є ??
НЕМАЄ. ! Бо це казнокради-покидьки, яких за всі роки існування Країни ще не було!
Вони завжди були, при будь-якій владі.
Влада "змінюється", а ці організми завжди при справі.
тут скоріш "чужим --нічого, своїм усе"...
не более 30 отправлений в месяц, на сумму не более 100 000 грн/мес.
по получениям на карточку НБУ разъяснений не дал
почему человек не может распоряжаться собственными деньгами по своему усмотрению - НБУ разъяснений не дал.
Из серии: Если у нас плохая статистика по авариям со смертельными исходами, значит ... надо запретить автомобили. Не автомобиля - нет проблемы.
Странно, что у нас еще типа действует уголовный кодекс, согласно которму преступление надо доказывать. А накуя? Всех к стенке.
Причем что удивительно, "презумпцию виновности" они применяют против ВСЕХ граждан, но не применяют против коррупционеров. Вы спросите: Почему? Да потому, что законы пишут депутаты. А пчелы против меда не бывают ...
бывает нужно кому то долг отдать или попросить кого-то что-то купить и привести так как у тебя времени нет или здоровья
Це не жарт і не перебільшення - до Північної Кореї вже недалеко, стадію Белорусі Україна вже пройшла.
Як що нічого не будемо робити, то так і буде.