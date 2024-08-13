До програми "єОселя" приєдналося ще три банки

До державної програми іпотечних кредитів "єОселя" приєдналися ще три банки. Так, "МТБ Банк", "Таскомбанк" та BISbank почнуть видавати пільгові кредити.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

Відтак, у програмі вже 11 банків-партнерів, із якими можна оформити іпотеку в застосунку "Дія". У програмі також задіяні "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк", Sense Bank та "Банк Кредит Дніпро".

"єОселя" – програма доступного кредитування житла, ініційована президентом України. Українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% – залежно від пільгової категорії.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив зміни до державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Зокрема, йдеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян віком до 25 років включно.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зменшення першого внеску для молоді для отримання пільгового іпотечного кредиту за програмою "єОселя" до 10%.

Від початку 2024 року станом на кінець липня за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. При цьому більш ніж половина кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.