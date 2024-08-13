Ціни на газ у Європі стабілізувалися після зростання до максимуму з кінця минулого року

Європейські ціни на природний газ стабілізувалися, зробивши перерву в цьогомісячному зростанні, оскільки трубопровідні потоки російського газу продовжують надходити через Україну.

Базові ф'ючерси коливалися в районі 40 євро за МВт-год, у понеділок, 12 серпня, ціна знизилася вперше за тиждень, пише Bloomberg.

Як зазначається, геополітичні ризики на Близькому Сході та в Східній Європі сколихнули ринок останніми тижнями, піднявши ф'ючерси цього місяця приблизно на 10%. Це змусило трейдерів вжити заходів для захисту від коливань.

Європа також наближається до опалювального сезону з великими запасами, і потоки від провідного постачальника – Норвегії – є відносно стабільними напередодні важкого періоду технічного обслуговування пізніше цього місяця.

Промисловий попит на паливо також залишається слабким.

Зараз з'являються ознаки того, що спекулятивні ставки на вищі ціни, можливо, досягли свого максимуму після досягнення лімітів.

Як повідомлялося, ціни на природний газ у Європі 9 серпня зросли до 40,58 євро за МВт-год, що є максимальним значенням із грудня 2023 року.