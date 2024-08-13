Литва розслідує 50 справ про порушення санкцій проти Росії

Прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене, передає LRT.

За її словами, одну справу про контрабанду зброї вже передано до суду.

"Якщо я не помиляюся, наразі є понад 50 досудових розслідувань [за фактами порушення санкцій]. Я знаю, що рішення були порушені в кількох справах. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань", – сказала Грунскене.

Служба з розслідування фінансових злочинів Литви раніше повідомила, що 7 осіб і 4 компанії підозрюються в порушенні чинних міжнародних санкцій і контрабанді товарів майже на 2 млн євро до Росії.

Минулого тижня литовська митниця заявила, що оштрафувала литовську компанію-експортера автомобілів на 13,6 млн євро за порушення санкцій. Пізніше кілька джерел повідомили, що компанією є Biovarda, розташована у Вільнюсі.

У липні повідомлялося, що Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.

У травні литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм із РФ.