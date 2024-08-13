Прокуратура завершила розслідування справи проти Дубневича на 2 мільярди. Він втік з України майже рік тому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі стосовно народного депутата України, якого підозрюють в організації розкрадання природного газу на 2,1 млрд гривень і легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба САП, не називаючи прізвища підозрюваного. Проте, обставини справи вказують на Ярослава Дубневича.

За даними слідства, депутат протягом 2013-2017 років організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовцями Новояворівської й Новороздільської ТЕЦ, залучивши до здійснення злочину ще п'ятьох осіб.

Зокрема, підприємства-власники вказаних ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в компанії "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії для населення, який постачався за пільговою ціною.

Однак підконтрольні депутати ТЕЦ використали "пільговий" газ для виробництва електроенергії, яку продали держпідприємству "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

"Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%", – зазначається у повідомленні.

Згодом, протягом 2013-2018 років депутат організував відмивання частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольного товариства з обмеженою відповідальністю і компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, а також їх змішування, маскування й повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері сонячної енергетики.

У САП нагадали, що обвинувальні акти стосовно інших п’яти учасників злочину вже направлені до суду. На цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" суд наклав арешт.

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 орлку правоохоронці повідомили нардепу Дубневичу про підозру у справі про заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на понад 2,15 млрд грн. Тоді ж НАБУ оголосило Дубневича у розшук, а у листопаді минулого року суд заочно арештував його у цій справі.

В рамках ще однієї справи, у якій Дубневичу повідомили про підозру в організації схеми закупівлі запчастин для "Укрзалізниці" за завищеними цінами, з'ясувалося, що Дубневич втік за кордон, 8 жовтня 2023 року він перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцезнаходження невідоме, повідомили в Європолі. Водночас невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає. Відтак, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув в дохід держави 56 млн грн, внесених у якості застави у цій справі Дубневича.

2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора у цій справі та оголосила нардепа у міжнародний розшук.