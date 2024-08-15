"Приватбанк" удвічі знизив тариф на перекази валюти на закордонні картки

Державний "Приватбанк" знизив тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу – з 2% до 1%.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Із 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток "Приватбанку" на закордонні картки знижено удвічі до 1% замість 2%", – повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Мінімальна сума переказу становить 50 грн.

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Надіслати переказ з картки "Приватбанку" на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24" в меню "Переказ на картку". Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Зазначається, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки "Приватбанку" в доларах США або євро.

Як повідомлялося, упродовж першого півріччя 2024 року "Приватбанк" отримав 30,6 млрд грн чистого прибутку, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.