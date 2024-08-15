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"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів через пошкодження підстанцій росіянами

вагон,укрзалізниця

Цього тижня російські військові завдали удари по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України.

Як повідомляє пресслужба компанії, унаслідок цього було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.

Водночас зараз затримки поїздів мінімізували до 40 хвилин, а в будинки мешканців регіону вже повернулося світло.

Зазначається, що наразі "Укрзалізниця" власними силами працює над відновленням енергосистеми компанії.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 серпня російські військові здійснили ракетний удар по одній із залізничних станцій Харківщини.  20 липня російські війська також атакували залізницю у Харківській області. Унаслідок цього чотири працівники були поранені.

Автор: 

Укрзалізниця (4762) електроенергія (4235)


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