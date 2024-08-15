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Новини
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Більше половини коштів українці витрачають на харчі та ліки, лише 1,5% – на відпочинок, – дані "Приватбанку"

картка

За перші шість місяців 2024 року через мережу державного "Приватбанку" українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що з початку 2024 року українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчів – частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%. Це на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

Далі за обсягом карткових витрат – покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024-му в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому місці – оплата в закладах громадського харчування – 6,4%.

Також витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо – 4,2%.

Серед найпопулярніших товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4%), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

За даними Національного банку, в Україні налічують 52,7 млн активних платіжних карток. Понад половина з них – у "Приватбанку" (28,2 млн). Водночас кількість платіжних терміналів становить 486 тисяч, з них "Приватбанку" належать 300 тисяч.

Як повідомлялося, "Приватбанк" тимчасово знизив тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу – з 2% до 1%.

Автор: 

банки (6954) карта (227) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+4
Кінець епохи бідності
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15.08.2024 15:13
+1
А ти не відпочиваєш, лицемір? 8 годин спиш і 16 годин працюєш щодня вже три роки?
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15.08.2024 19:12
+1
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16.08.2024 09:05
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Кінець епохи бідності
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15.08.2024 15:13 Відповісти
а що таке відпочинок під час війни?! (хіба для справжніх військових, членам їх сімей і для малечі, у яких вкрадено дитинство)
Не розумію!!!
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15.08.2024 15:23 Відповісти
Будете здивовані. Навіть якщо батьків не випускають, дітки можуть поїхати у Грецію на неділю.
Турцію ... тощо.

Також ідуть на захід України на курорти. До речі, військові теж туди їдуть - їх туди відправляють на реабілітацію.
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15.08.2024 19:12 Відповісти
А ти не відпочиваєш, лицемір? 8 годин спиш і 16 годин працюєш щодня вже три роки?
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15.08.2024 19:12 Відповісти
вже 15 років
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16.08.2024 03:50 Відповісти
так купи таблеток, тебе и написали , что украинцы не тратят на отдых,
а про разумение и вiдпочинок депутатам, судьям и прочим отбросам напиши , они то не заморачиваются на разумения подобные вашим, в отличие от рабов-украинцев они свободные люди и болт клали на правила для лохов
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16.08.2024 08:44 Відповісти
Алкоголь - это еда или лекарство?
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15.08.2024 20:52 Відповісти
Бєня, пропагандони якого до сьогодні вилизують Зєлю, не допоміг би контролювати гоїв?
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16.08.2024 08:47 Відповісти
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16.08.2024 09:05 Відповісти
Як там в Собачому серці: во-пєрвих , ви мужчіна ілі женщіна
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16.08.2024 10:26 Відповісти
хорошо бы её с верещук на одном фонаре разместить
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16.08.2024 09:10 Відповісти

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