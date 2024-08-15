Більше половини коштів українці витрачають на харчі та ліки, лише 1,5% – на відпочинок, – дані "Приватбанку"

За перші шість місяців 2024 року через мережу державного "Приватбанку" українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що з початку 2024 року українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчів – частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%. Це на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

Далі за обсягом карткових витрат – покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024-му в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому місці – оплата в закладах громадського харчування – 6,4%.

Також витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо – 4,2%.

Серед найпопулярніших товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4%), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

За даними Національного банку, в Україні налічують 52,7 млн активних платіжних карток. Понад половина з них – у "Приватбанку" (28,2 млн). Водночас кількість платіжних терміналів становить 486 тисяч, з них "Приватбанку" належать 300 тисяч.

Як повідомлялося, "Приватбанк" тимчасово знизив тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу – з 2% до 1%.