Проти власника Калуської ТЕЦ відкрили справу про банкрутство

Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про неплатоспроможність ТОВ "Костанза", якому належить Калуська теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

Ініціатором банкрутства стало виробниче торговельне об'єднання "Український національний продукт" з Києва, передає Liga.net.

У березні 2024 року міський голова Калуша Андрій Найда розповідав, що Калуська ТЕЦ може не розпочати наступний опалювальний сезон через збитки, які сягають 100 млн грн. У випадку припинення теплопостачання від Калуської ТЕЦ міська влада запустить модульні котельні, обіцяв мер.

Основна діяльність ТЕЦ – постачання гарячої води і пари хімічному підприємству "Карпатнафтохім" й електроенергії в загальний ринок. Виробництво тепла для Калуша – другорядна діяльність для цього підприємства.

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Як повідомлялося, Фонд держмайна продав Калуську ТЕЦ донецькій компанії "Костанза" у 2021 році за 801 млн грн.

За даними держреєстру, ТОВ "Костанза" зі статутним капіталом 140 тисяч гривень було зареєстроване у селі Комишувате Донецької області у 2015 році, його основний вид діяльності – оптова торгівля. Згодом компанію перереєстрували у Києві, а після придбання ТЕЦ – у Калуші. За даними судового реєстру, фірма займалася постачанням солі для промислового перероблення. Власниками компанії вказані Сергій Алабаш та Лариса Похила.

Як повідомлялося, відповідно до умов приватизаційного конкурсу, майбутній власник повинен зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, погасити протягом пів року борги із заробітної плати та перед бюджетом, що склалися на момент переходу права власності.

За даними Фонду держмайна, прострочена кредиторська заборгованість підприємства на кінець вересня 2021 року становила 214,06 млн грн, поточна – 230,8 млн грн, у тому числі із зарплати – 5,1 млн грн та податків по ній – 1,2 млн грн.