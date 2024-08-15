"Залізний полігон": Виробники озброєння зможуть безкоштовно випробовувати свої вироби

Міністерство оборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ запустили проєкт "Залізний полігон" – це безоплатна послуга, яка дозволить українським виробникам озброєння і військової техніки безкоштовно тестувати свої вироби ще на етапі проєктування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що завдяки цьому виробники зможуть отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт.

Основною метою проєкту називають забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів.

"Це дозволить зосередитися на створенні того, що дійсно потрібно Збройним силам для досягнення ефективності в бойових умовах", – зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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У межах проєкту виробникам озброєння нададуть професійну експертизу, підтримку під час тестувань, консультації військових експертів та допоможуть напрацювати методологію випробувань.

"Ми забезпечуємо полігон, відкритий для виробників, щоб вони працювали не над тим, що може бути корисним лише потенційно, а й над тим, що дійсно потрібне війську, та отримували зворотний звʼязок ще на етапі проєктування", – розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів.

Як повідомлялося, Міноборони отримало від переробки знищеної техніки золота та срібла на 25 мільйонів.