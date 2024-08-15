"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісних потягів з Києва до Одеси

"Укрзалізниця" вирішила призначити додаткові рейси "Інтерсіті+" між Одесою та Києвом.

Так, поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах зі столиці о 06:03, а з Одеси – о 14:20, повідомляє пресслужба компанії.

На маршруті курсуватиме "Тарпан" – міжрегіональний двосистемний поїзд Екр1-001. Поїзд перебуває в експлуатації вже десять років, і він пройшов плановий ремонт.

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, з 1 вересня сервіс "Укрзалізниці" для онлайн-купівлі та резервування залізничних квитків booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії.