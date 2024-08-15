Старий сайт "Укрзалізниці" припинить продажі квитків із 1 вересня
Із 1 вересня сервіс "Укрзалізниці" для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії.
Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Forbes.
"Розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить продаж квитків", – сказав він в інтерв’ю виданню.
Клієнти зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток та новий сайт "Укрзалізниці", а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.
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За старим доменом буде відкриватись вже нова версія сайту. Але користувач ще зможе зайти на той сервіс, щоби переглянути квитки.
За словами Перцовського, наразі "Укрзалізниця" продає онлайн 85% квитків, що є одним із найкращих показників у Європі.
Раніше "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.
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