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Новини
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Старий сайт "Укрзалізниці" припинить продажі квитків із 1 вересня

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Із 1 вересня сервіс "Укрзалізниці" для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Forbes.

"Розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить продаж квитків", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Клієнти зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток та новий сайт "Укрзалізниці", а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

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За старим доменом буде відкриватись вже нова версія сайту. Але користувач ще зможе зайти на той сервіс, щоби переглянути квитки.

За словами Перцовського, наразі "Укрзалізниця" продає онлайн 85% квитків, що є одним із найкращих показників у Європі.

Раніше "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

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квитки (331) Укрзалізниця (4762) електронні квитки (127)


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"чим би дитина не бавилася - лиш би не плакала" - говорить народна мудрість ...
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15.08.2024 10:40 Відповісти
Чим би дитина не бавилася - аби не вагітніла.
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15.08.2024 11:21 Відповісти
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15.08.2024 12:04 Відповісти
Краще б розповів, чому на один і той же поїзд на сайті до одних станцій квитки є, а до інших (ближчих) немає.

Умовно, на поїзд Київ-Львів до Львова квитки показує, а на цей же потяг до Тернополя - їх нема!
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15.08.2024 14:47 Відповісти

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