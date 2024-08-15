В Україні різко подешевшала цибуля

В Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля. Сьогодні її відвантажують по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, ціни знижуються насамперед через велику пропозицію продукції на ринку, тоді як попит на цибулю досить невисокий. Більшість господарств почали активно розпродавати наявні запаси некондиційної продукції.

При цьому низка фермерів повідомляє про те, що через погодні особливості в поточному сезоні дуже мало якісної цибулі, придатної для закладання на зберігання. Через це помітно зріс відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку виробники прагнуть збути в першу чергу.

Зазначається, що наразі ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року. Однак деякі учасники ринку впевнені, що вже у вересні ситуація на ринку зміниться.

До цього моменту запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть вгору.

Як повідомлялося, у липні споживчі ціни на харчові продукти зменшилися на 0,8 %. Востаннє таке зменшення спостерігалося у березні-квітні цього року.