Влада Кривого Рогу купила потужну газову котельню за майже 100 мільйонів

Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради 8 серпня уклало угоду з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз" про закупівлю газової котельні вартістю 98,21 млн грн.

За умовами угоди, до 1 грудня замовник має отримати газову блочно-модульну котельню потужністю 22 МВт, повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Інших закупівель настільки потужних газових котелень у якості товару знайти не вдалось, зазначає видання.

Котельня призначена для підключення житлових будинків і громадських будівель по вулицях Криворіжсталі, Віталія Власова, Вітчизни, Вокзальній, Каховській, Медичній, Сталевій, Тбіліській, Трамвайній, Чавуноливарній та інших. Наразі ці вулиці опалюються від котельні на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", обладнання якої фізично застаріло та не забезпечує рівень ефективної роботи системи теплопостачання, вказував замовник.

У комплектацію котельні входять чотири котлоагрегати Bosch-Unimat UT-M 34 потужністю 5 500 кВт кожен із ККД 95,5% з економайзерами, чотири рециркуляційні насоси, чотири циркуляційні насоси конденсаційного економайзера, п’ять котлових циркуляційних насосів (п’ятий – резервний), два мережеві циркуляційні насоси (другий – резервний), чотири розбірні пластинчаті теплообмінники, два мембранні розширювальні баки об’ємом 500 л кожен, два механічні дискові фільтри (другий – резервний), система очищення води для технологічних потреб продуктивністю до 2 куб. м на годину і до 40-44 куб. м на добу, поліетиленова ємність об’ємом 3 200 л, підживлювальна насосна станція, підвищувальна насосна станція, брудоуловлювач, дві самонесучі димові труби, а також охолоджувач проб.

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Якщо продуктивність котельні складає 22 МВт, то її питома вартість – 4,46 млн грн за МВт.

У серпні Пісочинська селищна рада Харківської області замовила іншому виробнику інші газові котельні установки. Найбільшою була установка ТКУ-5000-2-В потужністю 5 МВт вартістю 18,98 млн грн. Тобто її питома вартість складала близько 3,80 млн грн за МВт.

У липні КП "Харківські тепломережі" замовило іншим виробникам інші транспортабельні газові блочно-модульні котельні. Найбільшою з них була котельня БМК-8000 потужністю 8 МВт за 26,85 млн грн. Тобто її питома вартість складала близько 3,36 млн грн за МВт.

Нинішній договір дозволяє аванс 40% та оплату решти протягом 45 днів після поставки.

Закупівлю провели без торгів, в межах підготовки до опалювального сезону 2024/25 року.

Кременчуцький виробник і дилер "ВКП "Котлогаз" належить місцевим мешканцям Геннадію Бутку і Розіті Бутко. Всього з 2016 року компанія отримала державних підрядів на 558,51 млн грн.

Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах.